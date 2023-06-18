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В Україні планують змінити правила купівлі доларів: чого очікувати

18 червня 2023 16:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні планують змінити правила купівлі доларів: чого очікувати
Люди поряд з обмінником. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Національний банк України хоче змінити правила купівлі доларів. В країні зникне проблема із відмовою банків та обмінників приймати гроші без комісії.

Про це розповів член ради НБУ Василь Фурман, передає Укрінформ.

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Фурман розповів, що обмінний ринок буде працювати так само як декілька місяців тому. За його словами, над питанням трактування ступеня зношування купюр наразі активно працюють.

"Нещодавно представники НБУ спілкувалися на цю тему з керівниками небанківських банків та фінустанов. За підсумками дискусії дійшли висновку, що найближчим часом це питання буде вирішено. Люди не повинні турбуватися", — розповів Фурман.

Він повідомив, що зовсім скоро обмінний ринок в Україні запрацює за минулими правилами. За його словами, наразі готівковий долар допомагає зберегти капітал.

"Прибутковість доларових депозитів у великих банківських установах — менш як 1%, середніх банках — 1-3%. І наразі на перше місце виходять гривневі депозити, ставка за якими сягає 15-30%, та облігації внутрішньої державної позики (прибутковість довгострокових ОВДП — під 20%). Тому громадянам зараз набагато вигідніше користуватися саме цими інструментами зберігання та множення грошей. Але й за свої доларові заощадження", — додав Фурман.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) гарантував стабільність валютному ринку. Регулятор вирішив зберегти облікову ставку на рівні чинних 25% річних.  

Також ми писали, що із 16 червня, Національний банк України послабив деякі валютні обмеження. Таким чином, українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.

Додамо, у Національному банку України, спираючись на аналіз звернень громадян, випустили роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти. Наразі є дві головні проблеми — обмін іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та обмін банкнот давніх років випуску.  

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