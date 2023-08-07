Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нацбанк вирішив посилити підтримку гривні: деталі arrow

Нацбанк вирішив посилити підтримку гривні: деталі

7 серпня 2023 11:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нацбанк вирішив посилити підтримку гривні — деталі
Гроші на касі банку. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) протягом останнього тижня продав більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти із міжнародних резервів був на близько 110 більший проти попереднього тижня.

Про це свідчать дані Центробанку.

Читайте також:

Продажі валюти із резервів

Згідно з цією інформацією, за тиждень з 31 липня по 4 серпня Центробанк продав на міжбанку 460 млн доларів та придбав 2 млн доларів.

Попереднього тижня НБУ продав 350 млн доларів, а ще тижнем раніше — 594 млн доларів.

Підтримка гривні під час війни

Нацбанк з кінця травня минулого року вимушений був піти на серйозний крок з продажу близько 1 млрд доларів з резервів щотижня. Такі суми дозволили збалансувати ситуацію на міжбанку. Проте після корекції валютного курсу на 25% до 36,6 гривні за долар у липня ситуацію вдалося стабілізувати. Після цього продажі валюти не перевищували пів мільярда за тиждень.

З початку поточного року Центробанк продав 14,74  млрд доларів, при цьому купив 192,37 млн доларів.

Продаж валюти із резервів дозволяє стримувати тиск на валютному ринку, спричинений емісією нацвалюти. Також продажі валюти покликані балансувати ринок експортерів й імпортерів для утримання зафіксованого курсу долара.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 7 серпня американська валюта на готівковому ринку у середньому коштує 37,32 гривні. У купівлі — 36,92 (+0,011) грн, у продажу — 37,62 (+0,035). Євро коштує у купівлі 40,69 (+0,024) грн, у продажу — 41,67 грн (+0,012).

Також ми писали, що за підсумком перших трьох місяців поточного року українська економіка впала на 10,5%, якщо порівнювати з першим кварталом року початку повномасштабної війни. В Міністерстві економіки запевняють, що могло бути і гірше.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз