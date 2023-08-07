Нацбанк вирішив посилити підтримку гривні — деталі

Гроші на касі банку. Фото: google.com

Національний банк України (НБУ) протягом останнього тижня продав більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти із міжнародних резервів був на близько 110 більший проти попереднього тижня.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Продажі валюти із резервів

Згідно з цією інформацією, за тиждень з 31 липня по 4 серпня Центробанк продав на міжбанку 460 млн доларів та придбав 2 млн доларів.

Попереднього тижня НБУ продав 350 млн доларів, а ще тижнем раніше — 594 млн доларів.

Підтримка гривні під час війни

Нацбанк з кінця травня минулого року вимушений був піти на серйозний крок з продажу близько 1 млрд доларів з резервів щотижня. Такі суми дозволили збалансувати ситуацію на міжбанку. Проте після корекції валютного курсу на 25% до 36,6 гривні за долар у липня ситуацію вдалося стабілізувати. Після цього продажі валюти не перевищували пів мільярда за тиждень.

З початку поточного року Центробанк продав 14,74 млрд доларів, при цьому купив 192,37 млн доларів.

Продаж валюти із резервів дозволяє стримувати тиск на валютному ринку, спричинений емісією нацвалюти. Також продажі валюти покликані балансувати ринок експортерів й імпортерів для утримання зафіксованого курсу долара.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 7 серпня американська валюта на готівковому ринку у середньому коштує 37,32 гривні. У купівлі — 36,92 (+0,011) грн, у продажу — 37,62 (+0,035). Євро коштує у купівлі 40,69 (+0,024) грн, у продажу — 41,67 грн (+0,012).

Також ми писали, що за підсумком перших трьох місяців поточного року українська економіка впала на 10,5%, якщо порівнювати з першим кварталом року початку повномасштабної війни. В Міністерстві економіки запевняють, що могло бути і гірше.