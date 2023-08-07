Нацбанк решил усилить поддержку гривны — детали

Деньги на кассе банка. Фото: google.com

Национальный банк Украины (НБУ) в течение последней недели продал большую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты из международных резервов был на 110 больше против предыдущей недели.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Продажи валюты из резервов

Согласно этой информации, за неделю с 31 июля по 4 августа Центробанк продал на межбанке 460 млн долларов и приобрел 2 млн долларов.

На прошлой неделе НБУ продал 350 млн долларов, а еще неделей ранее — 594 млн долларов.

Поддержка гривны во время войны

Нацбанк с конца мая прошлого года вынужден был пойти на серьезный шаг по продаже около 1 млрд долларов из резервов еженедельно. Такие суммы позволили сбалансировать ситуацию на межбанке. Однако после коррекции валютного курса на 25% до 36,6 гривны за доллар в июле ситуацию удалось стабилизировать. После этого продажи валюты не превышали полумиллиарда в неделю.

С начала текущего года Центробанк продал 14,74 млрд долларов, при этом купил 192,37 млн долларов.

Продажа валюты из резервов позволяет сдерживать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией нацвалюты. Также продажи валюты призваны балансировать рынок экспортеров и импортеров для удержания зафиксированного курса доллара.

Что еще стоит знать

Напомним, 7 августа американская валюта на наличном рынке в среднем стоит 37,32 гривны. В покупке — 36,92 (+0,011) грн, в продаже — 37,62 (+0,035). Евро стоит в покупке 40,69 (+0,024) грн, в продаже — 41,67 грн (+0,012).

Также мы писали, что по итогам первых трех месяцев текущего года украинская экономика упала на 10,5%, если сравнивать с первым кварталом начала полномасштабной войны. В Министерстве экономики уверяют, что могло быть и похуже.