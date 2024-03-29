Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Нацбанк внес изменения в некоторые платежные операции — что важно знать arrow

Нацбанк внес изменения в некоторые платежные операции — что важно знать

29 марта 2024 11:43
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
НБУ изменил правила некоторых платежных операций — детали
Здание Национального банка. Фото: bank.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальном банке с 29 марта 2024 года изменили механизм осуществления межбанковских платежных операций в стране в гривне через систему электронных платежей (СЭП). Регулятор объяснил их необходимость.

Об этом говорится на портале Нацбанка.

Читайте также:

Изменение механизма совершения платежных операций

Отмечается, что регулятор утвердил изменения в постановлении от 3 марта 2023 г. №16 "Об утверждении Инструкции об выполнении межбанковских платежных операций в Украине в нацвалюте".

Согласно решению, Нацбанк перенес срок вступления в силу пункта 58 Инструкции №16 об обязанности участников СЭП по зачислению средств по платежной операции на счета получатели в течение часа с момента зачисления суммы на технический счет этих участников СЭП в Центре обработки СЭП (ЦОСЭП) с 1 мая на 1 января 2025 года.

В банке объяснили, зачем нужно соответствующее решение. В частности, соответствующая отсрочка позволит участникам СЭП осуществлять необходимые доработки систем автоматизации и перестроить бизнес-механизмы для обеспечения реализации такого требования.

"Кроме того, в изменениях в Инструкцию о выполнении межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте предусмотрено: расширение перечня исключений из обязанности участника СЕП обеспечить зачисление средств по платежной операции на счет получателя в течение часа исключениями относительно предварительного зачисления средств по платежной операции на отдельный счет, определенный нормативно-правовым актом Национального банка по мерам защиты и определению порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, с целью обеспечения выполнения участником СЭП функций агента валютного надзора за соответствием осуществляемых операций валютному законодательству Украины", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ может отказаться от американской валюты как основной валюты курсовой привязки. Это может произойти при дальнейшем росте роли евровалюты в расчетах в стране.

Также Нацбанк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

НБУ
банки
изменения
банковские счета
платежные системы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ