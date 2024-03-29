НБУ изменил правила некоторых платежных операций — детали

Здание Национального банка. Фото: bank.gov.ua

В Национальном банке с 29 марта 2024 года изменили механизм осуществления межбанковских платежных операций в стране в гривне через систему электронных платежей (СЭП). Регулятор объяснил их необходимость.

Об этом говорится на портале Нацбанка.

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Изменение механизма совершения платежных операций

Отмечается, что регулятор утвердил изменения в постановлении от 3 марта 2023 г. №16 "Об утверждении Инструкции об выполнении межбанковских платежных операций в Украине в нацвалюте".

Согласно решению, Нацбанк перенес срок вступления в силу пункта 58 Инструкции №16 об обязанности участников СЭП по зачислению средств по платежной операции на счета получатели в течение часа с момента зачисления суммы на технический счет этих участников СЭП в Центре обработки СЭП (ЦОСЭП) с 1 мая на 1 января 2025 года.

В банке объяснили, зачем нужно соответствующее решение. В частности, соответствующая отсрочка позволит участникам СЭП осуществлять необходимые доработки систем автоматизации и перестроить бизнес-механизмы для обеспечения реализации такого требования.

"Кроме того, в изменениях в Инструкцию о выполнении межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте предусмотрено: расширение перечня исключений из обязанности участника СЕП обеспечить зачисление средств по платежной операции на счет получателя в течение часа исключениями относительно предварительного зачисления средств по платежной операции на отдельный счет, определенный нормативно-правовым актом Национального банка по мерам защиты и определению порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, с целью обеспечения выполнения участником СЭП функций агента валютного надзора за соответствием осуществляемых операций валютному законодательству Украины", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ может отказаться от американской валюты как основной валюты курсовой привязки. Это может произойти при дальнейшем росте роли евровалюты в расчетах в стране.

Также Нацбанк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.