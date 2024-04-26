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Нацбанк змінив курс долара перед вихідними — нові ціни

26 квітня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на вихідні — НБУ змінив курс долара
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку продовжує коливатися перед вихідними. Водночас, Національний банк України (НБУ) опустив вартість американської валюти.

Такі дані наводить пресслужба Центробанку та портали з моніторингу ситуації.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на рівні:

  • долар — 39,60 грн (-0,07);
  • євро — 42,44 грн (-0,08);
  • злотий — 9,81 грн (-0,04).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, американська валюта незначно подорожчала. У середньому долар купують за 39,44 грн (+0,01), продають — за 39,94 грн (+0,03). Євро коштує у купівлі — 42,28 грн (+0,09), у продажу — 42,97 грн (+0,03).

ПриватБанк не змінював курс долара. У купівлі коштує 39,35 грн (0,00), у продажу — до 39,95 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 39,30 грн (-0,10), продає — за 39,75 грн (-0,10). Ощадбанк долар купує за 39,50 грн (0,00), продає — за 40,10 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією сайту Minfin, в обмінниках валюта подорожчала: долар купують за 39,83 грн (+0,03), продають — за 39,92 грн (+0,02). Євровалюта коштує у купівлі 42,83 грн (+0,03), у продажу — 42,98 грн (+0,03).

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Нагадаємо, в НБУ готуються скасувати деякі валютні обмеження. Нововведення очікується найближчим часом.

Також у Нацбанку підрахували, скільки готівки є на руках в українців станом на 1 квітня 2024 року. Стверджують, що грошей побільшало на 16 млрд гривень.

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