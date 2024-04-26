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Нацбанк изменил курс доллара перед выходными — новые цены

26 апреля 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на выходные — НБУ изменил курс доллара
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке продолжает колебаться перед выходными. В то же время Национальный банк Украины (НБУ) опустил стоимость американской валюты.

Такие данные приводит пресс-служба Центробанка и порталы по мониторингу ситуации.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на уровне:

  • доллар — 39,60 грн (-0,07);
  • евро — 42,44 грн (-0,08);
  • злотый — 9,81 грн (-0,04).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, американская валюта незначительно подорожала. В среднем доллар покупают за 39,44 грн (+0,01), продают — за 39,94 грн (+0,03). Евро стоит в покупке — 42,28 грн (+0,09), в продаже — 42,97 грн (+0,03).

ПриватБанк не менял курс доллара. В покупке стоит 39,35 грн (0,00), в продаже — до 39,95 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 39,30 грн (-0,10), продает — за 39,75 грн (-0,10). Ощадбанк доллар покупает за 39,50 грн (0,00), продает — за 40,10 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации сайта Minfin, в обменниках валюта подорожала: доллар покупают за 39,83 грн (+0,03), продают — за 39,92 грн (+0,02). Евровалюта стоит в покупке 42,83 грн (+0,03), в продаже — 42,98 грн (+0,03).

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Напомним, в НБУ готовятся отменить некоторые валютные ограничения. Нововведение ожидается в ближайшее время.

Также в Нацбанке подсчитали, сколько наличных на руках у украинцев по состоянию на 1 апреля 2024 года. Утверждают, что денег стало больше на 16 млрд гривен.

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