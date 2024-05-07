Курс валют на 8 мая — доллар снова дешевеет

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке Украины продолжает постепенно снижаться. Национальный банк Украины (НБУ) установил на 8 мая 2024 года также более дешевый официальный курс.

Об этом говорится на портале Нацбанка, а также на сайтах по мониторингу ситуации на валютном рынке.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, Центробанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 39,29 грн (-0,06);

евро — 42,30 грн (-0,09);

злотый — 9,81 грн (0,00).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, американская валюта дешевеет. Сейчас доллар в среднем стоит при покупке 39,23 грн (-0,07), при продаже — за 39,75 грн (-0,06). Евровалюта стоит в покупке — 42,17 грн (-0,04), в продаже — 42,84 грн (-0,07).

В государственном ПриватБанке доллар упал в стоимости: в покупке стоит 39,15 грн (-0,05), в продаже — 39,75 грн (-0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,10 грн (-0,10), продает — за 39,61 грн (-0,06). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,30 грн (0,00), в продаже — 39,85 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации сайта Minfin, в обменниках доллар несколько изменился в цене: покупают за 39,70 грн (+0,01), продают — за 39,79 грн (-0,01). Евровалюта стоит в покупке 42,72 грн (+0,02), в продаже — 42,88 грн (-0,02).

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Напомним, НБУ изменил правила организации кассовой работы и защиты помещений финучреждений. В частности, регулятор обязал обустраивать помещение, где проходят кассовые операции, системами видеоконтроля.

Также НБУ на прошлой неделе снизил объем чистой продажи долларов на межбанковском валютном рынке. В период с 29 апреля по 3 мая объемы продаж сократились почти на 5% против показателя прошлой недели.