Курс валют на 8 мая — доллар снова дешевеет

Нацбанк изменил курс доллара — сколько стоит валюта
Курс доллара на наличном рынке Украины продолжает постепенно снижаться. Национальный банк Украины (НБУ) установил на 8 мая 2024 года также более дешевый официальный курс.
Об этом говорится на портале Нацбанка, а также на сайтах по мониторингу ситуации на валютном рынке.
Курс доллара, евро и злотого
Так, Центробанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:
- доллар — 39,29 грн (-0,06);
- евро — 42,30 грн (-0,09);
- злотый — 9,81 грн (0,00).
Курс валют в банках
По данным сайта Kurs, американская валюта дешевеет. Сейчас доллар в среднем стоит при покупке 39,23 грн (-0,07), при продаже — за 39,75 грн (-0,06). Евровалюта стоит в покупке — 42,17 грн (-0,04), в продаже — 42,84 грн (-0,07).
В государственном ПриватБанке доллар упал в стоимости: в покупке стоит 39,15 грн (-0,05), в продаже — 39,75 грн (-0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,10 грн (-0,10), продает — за 39,61 грн (-0,06). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,30 грн (0,00), в продаже — 39,85 грн (0,00).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По информации сайта Minfin, в обменниках доллар несколько изменился в цене: покупают за 39,70 грн (+0,01), продают — за 39,79 грн (-0,01). Евровалюта стоит в покупке 42,72 грн (+0,02), в продаже — 42,88 грн (-0,02).
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Напомним, НБУ изменил правила организации кассовой работы и защиты помещений финучреждений. В частности, регулятор обязал обустраивать помещение, где проходят кассовые операции, системами видеоконтроля.
Также НБУ на прошлой неделе снизил объем чистой продажи долларов на межбанковском валютном рынке. В период с 29 апреля по 3 мая объемы продаж сократились почти на 5% против показателя прошлой недели.
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