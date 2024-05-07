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Нацбанк змінив правила для касових операцій фінустанов — деталі

7 травня 2024 10:50
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
НБУ оновив вимоги для касових операцій банків — що змінилось
Американська валюта. Фото: Minfin
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) змінив правила організації касової роботи та захисту приміщень фінустанов. Зокрема, регулятор зобов'язав облаштовувати приміщення, де відбуваються касові операції, системами відеоконтролю.

Про це поінформував пресцентр НБУ.

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Як зазначається, нововведення охопить банки та компанії, що отримали ліцензію на операції з готівкою, та здійснюють діяльність з її обробки та зберігання.

Відповідно до змін, запроваджується:

1) заборона на виконання касових операцій за умови недотримання вимог облаштування системами відеоконтролю, окрім випадків:

  • оплати клієнтами фінустанови податків, штрафів, зборів, інших платежів до держбюджету, житлових, комунальних чи е-комунікаційних послуг;
  • отримання готівки у гривні громадянами (їх представниками) із власних рахунків у касах банків на територіях, де тривають чи велися бойові дії;

2) вимоги до облаштування приміщень фінустанов системами відеоконтролю;

3) порядок надання інспекційній групі Нацбанку відеоматеріалів із систем відеоконтролю в разі їх запровадження.

Такі норми прописані у постанові Правління Нацбанку від 30 квітня 2024 року № 50 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань готівкового обігу". Вона набуде чинності з 3 листопада 2024 року. Відтак, фінустанови та компанії матимуть час для належної підготовки виконання нових вимог, додали в НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк попереднього тижня знизив обсяг чистого продажу доларів на міжбанківському валютному ринку.  У період з 29 квітня по 3 травня обсяги продажів скоротилися на майже 5% проти показника минулого тижня.

Також НБУ заборонив ломбардам приймати у заставу за кредитами дрони, тепловізори та інші товари подвійного використання. Ця заборона поширюється також на банки.

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