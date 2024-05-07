НБУ оновив вимоги для касових операцій банків — що змінилось

Американська валюта. Фото: Minfin

Національний банк України (НБУ) змінив правила організації касової роботи та захисту приміщень фінустанов. Зокрема, регулятор зобов'язав облаштовувати приміщення, де відбуваються касові операції, системами відеоконтролю.

Про це поінформував пресцентр НБУ.

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Як зазначається, нововведення охопить банки та компанії, що отримали ліцензію на операції з готівкою, та здійснюють діяльність з її обробки та зберігання.

Відповідно до змін, запроваджується:

1) заборона на виконання касових операцій за умови недотримання вимог облаштування системами відеоконтролю, окрім випадків:

оплати клієнтами фінустанови податків, штрафів, зборів, інших платежів до держбюджету, житлових, комунальних чи е-комунікаційних послуг;

отримання готівки у гривні громадянами (їх представниками) із власних рахунків у касах банків на територіях, де тривають чи велися бойові дії;

2) вимоги до облаштування приміщень фінустанов системами відеоконтролю;

3) порядок надання інспекційній групі Нацбанку відеоматеріалів із систем відеоконтролю в разі їх запровадження.

Такі норми прописані у постанові Правління Нацбанку від 30 квітня 2024 року № 50 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань готівкового обігу". Вона набуде чинності з 3 листопада 2024 року. Відтак, фінустанови та компанії матимуть час для належної підготовки виконання нових вимог, додали в НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк попереднього тижня знизив обсяг чистого продажу доларів на міжбанківському валютному ринку. У період з 29 квітня по 3 травня обсяги продажів скоротилися на майже 5% проти показника минулого тижня.

Також НБУ заборонив ломбардам приймати у заставу за кредитами дрони, тепловізори та інші товари подвійного використання. Ця заборона поширюється також на банки.