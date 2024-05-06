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НБУ сократил поддержку курса национальной валюты — детали

6 мая 2024 11:36
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Нацбанк снизил поддержку гривны — как это повлияет на курс
Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе снизил объем чистой продажи долларов на межбанковском валютном рынке. В период с 29 апреля по 3 мая объемы продаж сократились почти на 5% против показателя прошлой недели.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Как отмечается, Нацбанк снизил объем чистой продажи валюты на межбанке в период с 29 апреля по 3 мая на 4,6% против предыдущей недели, до 507,7 млн долларов. За эту неделю регулятор приобрел 0,24 млн долларов.

С начала года Национальный банк приобрел 104,87 млн долларов, а продал 8,5 млрд долларов.

В 2023 году НБУ приобрел на межбанке 219,85 млн долларов, реализовал 28,829 млрд долларов. Евровалюту НБУ в прошлом году не покупал и не продавал.

Для сравнения — в 2022 году регулятор купил на межбанке 3,267 млрд долларов и 110,97 млн евро, а продал 26,38 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

В 2021 году купил 3,69 млрд долларов, продал — 1,275 млрд долларов.

Продажей валюты на межбанке регулятор поддерживает курс гривны в стране.

Как изменился курс доллара

Как известно, с конца июля 2022 по 3 октября 2023 года НБУ установил фиксированный курс на уровне 36,56 гривны. После чего был осуществлен переход к режиму управляемой гибкости обменного курса.

В настоящее время курс американской валюты на наличном рынке фактически зависит от курса на межбанковском рынке.

По состоянию на 6 мая НБУ установил официальный курс американской валюты на уровне 39,39 грн (-0,14).

 

курс валют
Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, 6 мая 2024 года курс доллара снизился в украинских финучреждениях и обменниках. Согласно решению Национального банка официально американская валюта также подешевела.

Также мы писали, что Национальный банк опубликовал новое валютное постановление по номеру 56, существенно смягчающее ограничения в области валютных операций для бизнеса. Этот пакет изменений является значительным смягчением валютных правил с начала войны.

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