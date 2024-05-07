НБУ обновил требования для кассовых операций банков — что изменилось

Американская валюта. Фото: Minfin

Национальный банк Украины (НБУ) изменил правила организации кассовой работы и защиты финучреждений. В частности, регулятор обязал обустраивать помещения, где проходят кассовые операции, системами видеоконтроля.

Об этом проинформировал пресс-центр НБУ.

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Как отмечается, нововведение охватит банки и компании, получившие лицензию на операции с наличными деньгами, и осуществляют деятельность по их обработке и хранению.

Согласно изменениям, вводится:

1) запрет на выполнение кассовых операций при условии несоблюдения требований устройства системами видеоконтроля, кроме случаев:

оплаты клиентами финучреждения налогов, штрафов, сборов, других платежей в госбюджет, жилищных, коммунальных или е-коммуникационных услуг;

получение наличных денег в гривне гражданами (их представителями) с собственных счетов в кассах банков на территориях, где продолжаются или велись боевые действия;

2) требование к обустройству помещений финучреждений системами видеоконтроля;

3) порядок предоставления инспекционной группе Нацбанка видеоматериалов из систем видеоконтроля при их внедрении.

Такие нормы прописаны в постановлении Правления Нацбанка от 30 апреля 2024 года № 50 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам наличного обращения". Оно вступит в силу с 3 ноября 2024 года. Следовательно, у финучреждений и компаний будет время для надлежащей подготовки выполнения новых требований, добавили в НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк на прошлой неделе снизил объем чистой продажи долларов на межбанковском валютном рынке. В период с 29 апреля по 3 мая объемы продаж сократились почти на 5% против показателя прошлой недели.

Также НБУ запретил ломбардам принимать в залог по кредитам дроны, тепловизоры и другие товары двойного использования. Этот запрет также распространяется на банки.