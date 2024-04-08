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Нацбанк знову ослабив гривню — як змінився курс

8 квітня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 9 квітня — Нацбанк оновив ціни на долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у більшості українських банків знову втратив кілька копійок. Водночас Національний банк України (НБУ) підвищив вартість офіційного долара на 9 квітня 2024 року

Такі дані наводить пресслужба Нацбанку та портали з моніторингу ситуації на ринку.

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Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 38,98 грн (+0,14);
  • євро — 42,20 грн (+0,11);
  • злотий — 9,86 грн (+0,04).

Курс валют у банках

Як пише сайт Kurs, на українському готівковому ринку долар та євро продовжують дешевшати. Американська валюта коштує під час купівлі 38,81 грн (-0,01), під час продажу — 39,32 грн (-0,02). Євровалюта у купівлі коштує 42,06 грн (-0,04), у продажу — 42,79 грн (-0,05).

Державна фінустанова "ПриватБанк" продовжила практику зниження курсу долара. У купівлі коштує 38,70 грн (-0,05), у продажу — 39,30 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 38,65 грн (+0,05), продає — за 39,22 грн (0,00). В Ощадбанку американська валюта коштує у купівлі 38,90 грн (0,00), у продажу — 39,40 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар знову почав підвищуватися у ціні: купують за 39,24 грн (+0,02), продають — за 39,33 грн (+0,01). Євровалюта у купівлі коштує 42,70 грн (0,00), у продажу — 42,85 грн (0,00).

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Нагадаємо, Національний банк попереднього тижня зменшив підтримку гривні шляхом продажів валюти на міжбанківському валютному ринку. Обсяг продажів скоротився на 30%.

Також ми писали, що за словами експертів, на валютному ринку передбачаються незначні зміни курсу долара. Проте вони не перевищать 0,6-0,7 гривні.

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