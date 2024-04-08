Курс валют на 9 апреля — Нацбанк обновил цены на доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в большинстве украинских банков снова потерял несколько копеек. В то же время Национальный банк Украины (НБУ) повысил стоимость официального доллара на 9 апреля 2024 года

Такие данные приводит пресс-служба Нацбанка и порталы по мониторингу ситуации на рынке.

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Курс доллара, евро и злотого

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 38,98 грн (+0,14);

евро — 42,20 грн (+0,11);

злотый — 9,86 грн (+0,04).

Курс валют в банках

Как пишет сайт Kurs, на украинском наличном рынке доллар и евро продолжают дешеветь. Американская валюта стоит в покупке 38,81 грн (-0,01), в продаже — 39,32 грн (-0,02). Евровалюта в покупке стоит 42,06 грн (-0,04), в продаже — 42,79 грн (-0,05).

Государственное финучреждение "ПриватБанк" продолжило практику понижения курса доллара. В покупке стоит 38,70 грн (-0,05), в продаже — 39,30 грн (-0,05). Райффайзен Банк покупает за 38,65 грн (+0,05), продает — за 39,22 грн (0,00). В Ощадбанке американская валюта стоит в покупке 38,90 грн (0,00), в продаже — 39,40 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах доллар снова начал повышаться в цене: покупают за 39,24 грн (+0,02), продают — за 39,33 грн (+0,01). Евровалюта в покупке стоит 42,70 грн (0,00), в продаже — 42,85 грн (0,00).

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Напомним, Национальный банк на прошлой неделе снизил поддержку гривны путем продаж валюты на межбанковском валютном рынке. Объем продаж сократился на 30%.

Также мы писали, что, по словам экспертов, на валютном рынке предполагаются незначительные изменения курса доллара. Однако они не превысят 0,6-0,7 гривны.