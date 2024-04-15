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Нацбанк снова ослабил поддержку курса гривны — данные межбанка

15 апреля 2024 10:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
НБУ ослабил поддержку курса гривны — новые данные межбанка
Американская валюта. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальном банке Украины (НБУ) снова сократили поддержку гривны в виде продаж валюты на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе. Объем продаж снизился на около 105 млн долларов.

Такие данные приводит пресс-служба НБУ.

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Интервенции НБУ на межбанке

Как отмечается, Национальный банк на прошлой неделе (с 8 по 12 апреля) продал на межбанке 378,3 млн долларов, а приобрел 1,25 млн долларов.

Согласно результатам валютных интервенций, в период с 1 по 5 апреля Нацбанк также снизил продажу валюты до 483,6 млн долларов. Таким образом, объем продаж снизился на 105,3 млн долларов.

С начала года регулятор продал на межбанковском рынке 6,76 млрд долларов и купил 104,6 млн долларов. В прошлом году Нацбанк продал на межбанке 28,83 млрд долларов, а купил 219,8 млн долларов. Продажей валюты в межбанке Национальный банк поддерживает курс гривны в стране.

 

курс валют
Источник: НБУ

Как изменился курс доллара

В Украине с конца июля 2022-го по 3 октября 2023 года был установлен фиксированный курс на уровне 36,56 грн. После чего был осуществлен переход к режиму управляемой гибкости обменного курса.

Сейчас курс доллара на наличном рынке практически зависит от курса на межбанке, где за последний месяц повысился на около 1 грн.

В марте официальный курс повысился на 2,7%, с 38,2 грн в конце февраля до 39,22 грн. Курс несколько раз достигал исторического уровня.

По данным НБУ, по состоянию на 15 апреля 2024 года официальный курс доллара составляет 39,39 грн/долл. (+0,23), а на наличном рынке — 39,68 грн/долл. (+0,07).

 

курс валют
Источник: НБУ

Что еще нужно знать

Напомним, по словам экспертов, на рынке валют на этой неделе возможны колебания курса доллара. Однако по прогнозам, они не превысят 1,5-2,0%, а ситуация на валютном рынке будет контролируемой.

Также мы писали, что украинцы хранят в банках Фонда гарантирования вкладов физлиц 1,208 трлн гривен сбережений. Известно, каким финучреждениям доверяют больше всего граждан.

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