НБУ усилил поддержку нацвалюты — ситуация на межбанке

Здание Национального банка. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил поддержку курса гривны. С этой целью регулятор продал в марте 1,79 млрд долларов из международных резервов.

Такие данные обнародовал регулятор.

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Ситуация на межбанковском рынке

Как свидетельствует информация, соответствующий объем больше показателя, зафиксированного в феврале, когда чистая продажа составила 1,51 млрд долларов. Однако меньше, чем в предыдущие девять месяцев.

Во второй половине месяца чистая продажа валюты Нацбанком выросла до 1,33 млрд долларов за две недели. Это совпало со снижением курса гривны до нового исторического уровня.

Так, в 2024 году Нацбанк впервые установил официальный курс нацвалюты по отношению к доллару выше уровня 39 грн. В настоящее время курс составляет 38,99 грн за долл.

На прошлой неделе НБУ снизил чистую продажу валюты на межбанке (с 25 по 29 марта) на 4,08% против предыдущей недели, до 652,7 млн долл.

Курсовая привязка к доллару

Ранее в Национальном банке заявили, что могут отказаться от американской валюты как основной валюты курсовой привязки.

Такое развитие событий возможно при дальнейшем росте роли евровалюты в расчетах в стране. Доля сделок в евровалюте по операциям по приобретению безналичной валюты клиентами составляет около 50%.

В НБУ отмечают, что продолжение такой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений страны может уже в будущем поднять вопрос о целесообразности перехода с доллара к евро как основной валюте курсовой привязки.

Что еще стоит знать

Напомним, Нацбанк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

Также в НБУ обновили правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Согласно решению, доступ к тайне будет ограничен.