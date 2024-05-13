НБУ продав більше валюти на міжбанку для підтримки гривні

Американська валюта у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) минулого тижня збільшив продаж доларів на міжбанківському валютному ринку. У період з 6 по 10 травня обсяги продажів зросли на 26 млн доларів.

Про це свідчить інформація НБУ.

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Продажі валюти НБУ на міжбанку

Як зазначається, Нацбанк підвищив обсяг продажу валюти на міжбанку до 533,41 млн доларів. Тижнем раніше було продано 507,76 млн доларів. Водночас купили всього 150 тисяч.

З початку року регулятор продав на міжбанку 8,9 млрд доларів. Витрати компенсовано за рахунок коштів міжнародної підтримки України. Продажем валюти на міжбанку регулятор підтримує курс гривні в країні.

2022-го регулятор купив на міжбанківському ринку 3,267 млрд доларів і 110,97 млн євро, а реалізував 26,38 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

2021-го придбав 3,69 млрд доларів, реалізував — 1,275 млрд доларів.

Що зараз з курсом долара

В Україні з кінця липня 2022 до 3 жовтня 2023 року діяв фіксований курс на рівні 36,56 гривні. Після цього Нацбанк здійснив перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Зараз курс долара на готівковому ринку фактично залежить від курсу на міжбанку.

На 13 травня НБУ встановив офіційний курс американської валюти на рівні 39,72 грн (+0,22), наблизившись до максимуму.

Зміна курсу долара. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українському парламенті оцінюють зниження курсу національної валюти з початку 2024 року в межах норми. Девальвація гривні на 5,8% цілком відповідає плановому показнику, закладеному до Державного бюджету.

Також ми писали, що в Україні набули чинності нові правила купівлі валюти для українського бізнесу. Зокрема, знято обмеження на купівлю валюти для імпорту послуг, лізингових та орендних платежів.