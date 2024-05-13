НБУ продал больше валюты на межбанке для поддержки гривны

Национальный банк снова усилил поддержку курса гривны — детали
Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе увеличил продажу долларов на межбанковском валютном рынке. В период с 6 по 10 мая объемы продаж выросли на 26 млн долларов.
Об этом свидетельствует информация НБУ.
Продажи валюты НБУ на межбанке
Как отмечается, Нацбанк повысил объем продаж валюты на межбанке до 533,41 млн долларов. Неделей ранее было продано 507,76 млн долларов. В то же время купил всего 150 тысяч.
С начала года регулятор продал на межбанке 8,9 млрд долларов. Расходы компенсированы за счет средств международной поддержки Украины. Продажей валюты на межбанке регулятор поддерживает курс гривны в стране.
В 2022-м регулятор купил на межбанковском рынке 3,267 млрд долларов и 110,97 млн евро, а реализовал 26,38 млрд долларов и 1,789 млрд евро.
В 2021 году приобрел 3,69 млрд долларов, реализовал — 1,275 млрд долларов.
Что сейчас с курсом доллара
В Украине с конца июля 2022 года по 3 октября 2023 года действовал фиксированный курс на уровне 36,56 гривны. После этого Нацбанк совершил переход к режиму управляемой гибкости обменного курса.
Сейчас курс доллара на наличном рынке фактически зависит от курса межбанка.
На 13 мая НБУ установил официальный курс американской валюты на уровне 39,72 грн (+0,22), приблизившись к максимуму.
Что еще стоит знать
Напомним, в украинском парламенте оценивают понижение курса национальной валюты с начала 2024 года в пределах нормы. Девальвация гривны на 5,8% полностью соответствует плановому показателю, заложенному в Государственный бюджет.
Также мы писали, что в Украине вступили в силу новые правила покупки валюты для украинского бизнеса. В частности, сняты ограничения на покупку валюты для импорта услуг, лизинговых и арендных платежей.
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