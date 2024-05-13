НБУ продал больше валюты на межбанке для поддержки гривны

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе увеличил продажу долларов на межбанковском валютном рынке. В период с 6 по 10 мая объемы продаж выросли на 26 млн долларов.

Об этом свидетельствует информация НБУ.

Читайте также:

Продажи валюты НБУ на межбанке

Как отмечается, Нацбанк повысил объем продаж валюты на межбанке до 533,41 млн долларов. Неделей ранее было продано 507,76 млн долларов. В то же время купил всего 150 тысяч.

С начала года регулятор продал на межбанке 8,9 млрд долларов. Расходы компенсированы за счет средств международной поддержки Украины. Продажей валюты на межбанке регулятор поддерживает курс гривны в стране.

В 2022-м регулятор купил на межбанковском рынке 3,267 млрд долларов и 110,97 млн евро, а реализовал 26,38 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

В 2021 году приобрел 3,69 млрд долларов, реализовал — 1,275 млрд долларов.

Что сейчас с курсом доллара

В Украине с конца июля 2022 года по 3 октября 2023 года действовал фиксированный курс на уровне 36,56 гривны. После этого Нацбанк совершил переход к режиму управляемой гибкости обменного курса.

Сейчас курс доллара на наличном рынке фактически зависит от курса межбанка.

На 13 мая НБУ установил официальный курс американской валюты на уровне 39,72 грн (+0,22), приблизившись к максимуму.

Изменение курса доллара. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в украинском парламенте оценивают понижение курса национальной валюты с начала 2024 года в пределах нормы. Девальвация гривны на 5,8% полностью соответствует плановому показателю, заложенному в Государственный бюджет.

Также мы писали, что в Украине вступили в силу новые правила покупки валюты для украинского бизнеса. В частности, сняты ограничения на покупку валюты для импорта услуг, лизинговых и арендных платежей.