Тарифи на електрику переглянуть двічі — плани Нацкомісії на 2023 рік

Працівники енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

В Україні тарифи на електроенергію для обленерго планують переглянути. Це може статися найближчими днями на засіданні державного регулятора.

Про це поінформували у Нацкомісії з держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Що відомо про зростання тарифів

Як зазначається, Нацкомісія має намір підвищити тарифи на розподіл електричної енергії операторам систем розподілу (ОСР) на засіданні 23 травня поточного року.

Очікується, що тарифи переглянуть двічі упродовж року:

у червні;

липні-грудні.

Йдеться про операторів систем розподілу, у яких встановлені тарифи зі стимулюючого тарифоутворення, а також за "Витрати+", пояснили у пресслужбі.

При цьому тарифи на друге півріччя року встановлять з урахуванням витрат, недоотриманих операторами систем розподілу у квітні-травні.

Водночас для ОСР на територіях у "гарячих точках" чинний тариф не змінюватимуть до кінця червня. Вартість на друге півріччя встановлять на рівні другого етапу підвищення.

Підвищення тарифів для населення

В Україні тарифи на електричну енергію для населення можуть змінитися вже з 1 червня 2023 року. В уряді розглядають одразу кілька варіантів підвищення цін.

За одним з них, очікується подорожчання для тих, хто споживає більше енергоресурсу. Тоді як нижній тариф для населення мають намір залишити на чинному рівні у 1,44 грн за кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год. Тож, передбачається підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,88 грн за кВт-год. У такому випадку це збільшить кінцеву суму у квитанції на 200-300 гривень.

Зокрема, у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України (ВРУ) пропонують запровадити три чи чотири градації тарифу на електроенергію. Заможним українцям доведеться платити більше за електроенергію. Для верств населення, які не в змозі оплачувати комунальні послуги, а також тих, хто живе в населених пунктів поблизу лінії фронту, ймовірно, буде призначена допомога.

Зараз в країні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а більше цього обсягу — 1,68 грн/кВт-год. Час дії чинних тарифів закінчувався 1 травня, але уряд продовжив до червня 2023 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше експерти дали поради громадянам України, як зменшити фінансове навантаження від майбутнього підвищення тарифів на електроенергію. Підготовкою рекомендують займатися вже зараз.

Також ми писали, що український уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.