Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию

Сотрудники сферы энергетики. Фото: google.com

В Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) решили повысить тарифы на распределение электрической энергии для операторов систем распределения (ОСР, "облэнерго"). Однако есть исключения.

Таково решение регулятора постановления на очередном заседании, пишет ExPro.

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Отмечается, что принятое решение предусматривает увеличение тарифов на распределение в несколько волн. В частности, в июне и июле-декабре текущего года для 22 операторов систем распределения. Суммарно тариф повысится в среднем на 25–50%.

В то же время, для тех операторов систем распределения, которые расположены в прифронтовых зонах, оставили действующий тариф до конца июня, а новые тарифы заработают уже во втором полугодии 2023 года.

Рассмотрели вопросы новых тарифов для компаний из подсанкционной группы VS Energy ("Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Херсоноблэнерго"). Для них продлили действующий тариф до конца июня этого года. В Нацкомиссии заявили, что вопрос применения санкций нуждается в тщательной проработке, ведь может привести к отключению объектов потребителей от электроснабжения.

Таблица с новыми тарифами на распределение электричества с июня 2023 года, грн/МВт-час:

Источник: ExPro

Повышение тарифов для населения

В Украине тарифы на электрическую энергию для населения могут быть пересмотрены с 1 июня 2023 года. Рассматривают сразу несколько вариантов. По одному из них ожидается подорожание для тех, кто потребляет больше энергоресурса.

Нижний тариф для населения планируют оставить на действующем уровне в 1,44 грн за кВт-ч при месячном потреблении до 250 кВт-ч. Предполагается повышение верхнего тарифа с 1,68 грн до 2,4 грн. или 2,88 грн за кВт-ч. В таком случае это увеличит конечную сумму квитанции на 200-300 гривен.

Также Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, назвала реальный размер тарифа на электроэнергию для населения. Так, действующий тариф покрывает только 28% затрат на производство, транспортировку, а также уплату налогов.

По расчетам специалистов, рыночная стоимость электрической энергии для конечных потребителей, в том числе и бытовых, существенно выше нынешней фиксированной цены, и составляет около 5,5 грн за кВт-ч.

Напомним, украинцы могут уменьшить потребление энергоресурсов и существенно сэкономить. Это возможно благодаря такому инструменту, как Энергосервис.

Также мы писали, что ранее эксперты дали советы гражданам Украины, как снизить финансовую нагрузку от будущего повышения тарифов на электроэнергию. Подготовкой рекомендуют заниматься уже сейчас.