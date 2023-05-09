Нацкомісія терміново перевірить НЕК "Укренерго"
9 травня Національна комісія з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочне планову інспекцію НЕК "Укренерго". Компанію перевірять терміново на предмет дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у галузі енергетики.
Про це поінформувала пресслужба Нацкомісії.
Укренерго перевірять раніше запланованого
Як зазначив регулятор, відповідно до плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання на поточний рік, перевірка НЕК "Укренерго" була запланована з 21 вересня, однак компанія сама попросила перевірити її раніше запланованого.
Так, Укренерго у листі від 3 лютого закликало Нацкомісію розглянути можливість зміни терміну планової перевірки у 2023 році та перенесення її на більш ранній термін.
В Укренерго пояснили, чому необхідне зміщення дати проведення інспекції у березні чи травні. Причиною є прагнення запобігти розбалансуванню фінансової стійкості компанії.
У підсумку регулятор переніс дату на 9 травня 2023 року.
Перевірки постачальників універсальних послуг
Раніше НАЕК "Енергоатом" звернувся до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з проханням провести масштабну перевірку енергопостачальників. Йдеться про інспекції постачальників універсальних послуг (ПУП). Причиною стали ймовірні завищення споживання електроенергії для отримання додаткового ресурсу безкоштовно в рамках ПСО.
У НАЕК пояснили, що положення про спецзобов'язання на ринку електроенергії передбачає безкоштовну передачу е/е постачальникам для забезпечення населення, що дозволяє зберігати пільгові тарифи електрику. Однак через відсутність контролю над розрахунками ПУП обсягів електрики виникають ризики маніпулювання ними. Як припускають в Енергоатомі, постачальники можуть перепродавати отриману е/е з комерційною метою, наприклад, бізнесу за ринковими тарифами.
Нагадаємо, в Україні тарифи на електроенергію для населення можуть підвищитися вже з 1 червня 2023 року. Ціни можуть різко зрости на 20-30%.
Також ми писали, що в Україні уряд заборонив стягувати із деяких переселенців заборгованість за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях або тих, де тривають бойові дії. Однак заборона поширюється не на весь борг.