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Нацкомісія терміново перевірить НЕК "Укренерго"

9 травня 2023 14:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нацкомісія терміново перевірить НЕК Укренерго
Працівник енергетичної галузі України. Фото: dtek-kem.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

9 травня Національна комісія з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочне планову інспекцію НЕК "Укренерго". Компанію перевірять терміново на предмет дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у галузі енергетики.

Про це поінформувала пресслужба Нацкомісії.

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Укренерго перевірять раніше запланованого

Як зазначив регулятор, відповідно до плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання на поточний рік, перевірка НЕК "Укренерго" була запланована з 21 вересня, однак компанія сама попросила перевірити її раніше запланованого.

Так, Укренерго у листі від 3 лютого закликало Нацкомісію розглянути можливість зміни терміну планової перевірки у 2023 році та перенесення її на більш ранній термін.

В Укренерго пояснили, чому необхідне зміщення дати проведення інспекції у березні чи травні. Причиною є прагнення запобігти розбалансуванню фінансової стійкості компанії.

У підсумку регулятор переніс дату на 9 травня 2023 року.

Перевірки постачальників універсальних послуг

Раніше НАЕК "Енергоатом" звернувся до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з проханням провести масштабну перевірку енергопостачальників. Йдеться про інспекції постачальників універсальних послуг (ПУП). Причиною стали ймовірні завищення споживання електроенергії для отримання додаткового ресурсу безкоштовно в рамках ПСО.

У НАЕК пояснили, що положення про спецзобов'язання на ринку електроенергії передбачає безкоштовну передачу е/е постачальникам для забезпечення населення, що дозволяє зберігати пільгові тарифи електрику. Однак через відсутність контролю над розрахунками ПУП обсягів електрики виникають ризики маніпулювання ними. Як припускають в Енергоатомі, постачальники можуть перепродавати отриману е/е з комерційною метою, наприклад, бізнесу за ринковими тарифами.

Нагадаємо, в Україні тарифи на електроенергію для населення можуть підвищитися вже з 1 червня 2023 року. Ціни можуть різко зрости на 20-30%.

Також ми писали, що в Україні уряд заборонив стягувати із деяких переселенців заборгованість за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях або тих, де тривають бойові дії. Однак заборона поширюється не на весь борг.

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