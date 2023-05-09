Нацкомиссия срочно проверит НЭК "Укрэнерго"
9 мая Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начнет плановую инспекцию НЭК "Укрэнерго". Компанию проверят срочно на соблюдение требований законодательства и лицензионных условий в области энергетики.
Об этом сообщила пресс-служба Нацкомиссии.
Укрэнерго проверят раньше запланированного
Как отметил регулятор, согласно плану осуществления мер государственного контроля субъектов хозяйствования на текущий год, проверка НЭК "Укрэнерго" была запланирована с 21 сентября, однако компания сама попросила проверить ее раньше запланированного.
Так, Укрэнерго в письме от 3 февраля призвало Нацкомиссию рассмотреть возможность изменения срока плановой проверки в 2023 году и переноса ее на более ранний срок.
В Укрэнерго объяснили, почему необходимо смещение даты проведения инспекции в марте или мае. Причиной является стремление предотвратить разбалансирование финансовой устойчивости компании.
В результате регулятор перенес дату на 9 мая 2023 года.
Проверки поставщиков универсальных услуг
Ранее НАЭК "Энергоатом" обратился в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с просьбой провести масштабную проверку энергопоставщиков. Речь идет об инспекциях поставщиков универсальных услуг (ПУУ). Причиной стали возможные завышения потребления электроэнергии для получения дополнительного ресурса бесплатно в рамках ПСО.
В НАЭК пояснили, что положение о спецобязательствах на рынке электроэнергии предусматривает бесплатную передачу э/э поставщикам для обеспечения населения, что позволяет сохранять льготные тарифы на электричество. Однако из-за отсутствия контроля за расчетами ПУУ объемов электричества возникают риски манипулирования ими. Как предполагают в Энергоатоме, поставщики могут перепродавать полученную э/э в коммерческих целях, например, бизнесу по рыночным тарифам.
Напомним, в Украине тарифы на электроэнергию для населения могут повыситься с 1 июня 2023 года. Цены могут резко вырасти на 20–30%.
Также мы писали, что в Украине правительство запретило взимать с некоторых переселенцев задолженность за коммунальные услуги на временно оккупированных территориях или тех, где продолжаются боевые действия. Однако запрет распространяется не на весь долг.