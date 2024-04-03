Тарифи на електрику в Україні — Нацкомісія оновила ціни з квітня

Комунальні платіжки. Фото: Інформатор

Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 квітня 2024 року запровадила тарифні зміни. Йдеться про нові "зелені" тарифи на електричну енергію.

Про це інформує biz.ligazakon.net.

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Детальніше про "зелені тарифи"

Як зазначається, йдеться про ресурси, які виробили генеруючі установки приватних домогосподарств, а також генеруючі установки споживачів, зокрема енергокооперативів, потужність яких до 150 кВт.

Зокрема, "зелені тарифи" на електрику із енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств потужністю до 30 кВт встановлено на рівні 614,66 грн/кВт-год (без ПДВ).

У попередні роки були такі тарифи:

квітень 2013 року до кінця грудня 2014 року — 1505 грн/кВт-год (без сплати ПДВ);

січень 2015 року до кінця червня 2015 року — 1353,6 грн/кВт-год (без сплати ПДВ);

липень 2015 року до кінця грудня 2015 року — 840,6 грн/кВт-год (без сплати ПДВ);

січень 2016 року до кінця грудня 2016 року — 797,7 грн/кВт-год (без сплати ПДВ);

січень 2017 року до кінця грудня 2019 року — 759,3 грн/кВт-год (без сплати ПДВ);

січень 2020 року до кінця грудня 2023 року — 682,5 грн/кВт-год (без сплати ПДВ).

На електрику, яка була вироблена з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, потужністю до 30 кВт, що введені в експлуатацію з 1 липня 2015 року до кінця грудня 2019 року, — 488,1 грн/кВт-год (без ПДВ).

На електрику, яку виробили з енергії вітру генеруючі установки приватних домогосподарств потужністю до 50 кВт:

січень 2019 року до кінця грудня 2019 року — 488,1 грн/кВт-год (без сплати ПДВ);

січень 2020 року до кінця грудня 2024 року — 438,4 грн/кВт-год (без сплати ПДВ).

На електричну енергію із сонячної енергії, що виробили генеруючі установки приватних домогосподарств потужністю до 50 кВт, якщо розташовані на фасадах будівель чи дахах, різних капітальних спорудах, що введені в експлуатацію з 1 січня 2019 року до кінця грудня 2019 року 759,29 грн/кВт-год (без ПДВ).

На електрику із вітрової та сонячної енергії, яку виробили комбіновані генеруючі системи приватних домогосподарств потужністю до 50 кВт, введені в експлуатацію:

з січня 2019-го до кінця грудня 2019 року — 686,97 грн/кВт-год (без сплати ПДВ);

з січня 2020-го до кінця грудня 2024 року — 515,23 грн/кВт-год (без сплати ПДВ).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні після опалювального сезону уряд може переглянути ціни на електроенергію. Зараз там аналізують шкоду, завдану енергосистемі обстрілами РФ.

Раніше ми писали, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" затвердила ще на рік дію чинних тарифів на зберігання газу в підземних газосховищах (ПСГ). Вартість залишиться незмінною до 1 квітня 2025 року.