Тарифы на электричество в Украине — Нацкомиссия обновила цены с апреля

Коммунальные платежки. Фото: Информатор

Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 апреля 2024 года ввела тарифные изменения. Речь идет о новых "зеленых" тарифах на электрическую энергию.

Об этом информирует biz.ligazakon.net.

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Детальнее о "зеленых тарифах"

Речь идет о ресурсах, которые произвели генерирующие установки частных домохозяйств, а также генерирующие установки потребителей, в том числе энергокооперативов, мощность которых до 150 кВт.

В частности, "зеленые тарифы" на электричество из энергии солнечного излучения генерирующими установками частных домохозяйств мощностью до 30 кВт установили на уровне 614,66 грн/кВт-ч (без НДС).

В предыдущие годы были следующие тарифы:

апрель 2013 года до конца декабря 2014 года — 1505 грн/кВт-ч (без уплаты НДС);

январь 2015 года до конца июня 2015 года — 1353,6 грн/кВт-ч (без уплаты НДС);

июль 2015 года до конца декабря 2015 года — 840,6 грн/кВт-ч (без уплаты НДС);

январь 2016 года до конца декабря 2016 года — 797,7 грн/кВт-час (без уплаты НДС);

январь 2017 года до конца декабря 2019 года — 759,3 грн/кВт-час (без уплаты НДС);

январь 2020 года до конца декабря 2023 года — 682,5 грн/кВт-час (без уплаты НДС).

На электричество, произведенное из энергии ветра генерирующими установками частных домохозяйств, мощностью до 30 кВт, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 года до конца декабря 2019 года, — 488,1 грн/кВт-ч (без НДС).

На электричество, произведенное из энергии ветра генерирующими установками частных домохозяйств мощностью до 50 кВт:

январь 2019 года до конца декабря 2019 года — 488,1 грн/кВт-ч (без уплаты НДС);

январь 2020 года до конца декабря 2024 года — 438,4 грн/кВт-час (без уплаты НДС).

На электрическую энергию из солнечной энергии, произведённую генерирующими установками частных домохозяйств мощностью до 50 кВт, если расположены на фасадах зданий или крышах, различных капитальных сооружениях, введенных в эксплуатацию с 1 января 2019 года до конца декабря 2019 года — 759,29 грн/кВт-ч (без НДС).

На электричество из ветровой и солнечной энергии, произведенное комбинированными генерирующими системами частных домохозяйств мощностью до 50 кВт, введенные в эксплуатацию:

с января 2019-го по конец декабря 2019 года — 686,97 грн/кВт-час (без уплаты НДС);

с января 2020-го по конец декабря 2024 года — 515,23 грн/кВт-час (без уплаты НДС).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине после отопительного сезона правительство может пересмотреть цены на электроэнергию. Сейчас там анализируют ущерб, нанесенный энергосистеме обстрелами РФ.

Ранее мы писали, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" утвердила еще на год действие действующих тарифов на хранение газа в подземных газохранилищах (ПХГ). Стоимость остается неизменной до 1 апреля 2025 года.