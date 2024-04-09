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Нацкомиссия по тарифам призвала украинцев требовать возврата переплаты за газ

9 апреля 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Переплата за газ — украинцам объяснили, как требовать возвращения денег
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) опубликовали инструкцию по получению переплаченных средств за газ. Регулятор заметил, что это поможет оперативно потребовать возврата собственных денег.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Как вернуть переплату за газ

Как отметили в Национальной комиссии по тарифам, в последнее время возросло количество обращений от украинских потребителей по поводу переплаты за газ. В связи с этим НКРЭКУ решила предоставить порядок действий для возврата средств.

Во-первых, для возврата переплаты за поставку природного газа гражданин должен обратиться к предыдущему газопоставщику, у которого зачислена соответствующая переплата. Там нужно составить и написать заявление.

Если действительно была переплата, то сумма должна быть возвращена на текущие счета потребителей в течение пяти дней после получения письменного требования. При этом деньги могут быть учтены в счета оплаты на последующие расчетные периоды.

Однако в случае возникновения проблем с поставщиком, когда потребитель написал требование к предыдущему поставщику, но средств не дождался, то в таком случае нужно обращаться с соответствующими заявлениями в Нацкомиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг. Для этого необходимо иметь копии документов, где будет подтверждаться получение поставщиком заявления потребителя о возврате переплаты за поставку природного газа.

При этом для оперативного возврата денег очень важно обязательно запросить в предыдущего газопоставщика возврата денег. Иначе НКРЭКУ не сможет помочь, ведь не будет возможности принять меры.

В Нацкомиссии отмечают, что нарушения со стороны поставщиков на рынке газа приводят к санкциям. Они сначала получат предупреждение о необходимости устранения нарушений, а дальше ждет штраф. Также грозит остановка действия лицензии или аннулирование.

Как известно, в Украине большинство бытовых потребителей обслуживает Нафтогаз (98%), продающий топливо по фиксированному тарифу 7,96 гривны за кубометр. Многие перешли на его обслуживание в начале войны.

Образцы заявлений на возврат денег

Также в комиссии предоставили образец заявления к поставщику.

 

газ
Источник: НКРЭКП

Кроме того, опубликовали форму заявления в адрес НКРЭКУ.

 

заявление переплата газ
Источник: НКРЭКП

Что еще стоит знать

Напомним, поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут быть пересмотрены.

Ранее мы писали, что с апреля 2024 года могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей.

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коммунальные услуги
ЖКХ
газ
НКРЭКУ

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