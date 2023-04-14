НАПК обновило список спонсоров войны — теперь в перечне китайский Xiaomi

Магазин Xiaomi в России. Фото: google.com

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) обновили список международных спонсоров войны. Список расширили, добавив китайский бренд Xiaomi Corporation.

Об этом информирует пресс-центр НАПК.

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Причины внесения Xiaomi в список

Как отмечают в Нацагенции, на деятельность корпорации, являющейся лидером по продажам смартфонов на территории России, никак не повлиял факт развязывания РФ войны в Украине.

Компания не просто дальше работала, но и получала большие прибыли, платя налоги в российскую казну.

В частности, в третьем квартале прошлого года по сравнению с предыдущим Xiaomi нарастили поставки в РФ, они повысились на 39%. В течение 2022-го Xiaomi удвоила свою долю рынка. В июле доля Xiaomi и его суббренда POCO составила 42% российского рынка смартфонов, имея первое место по объему продаж.

Согласно открытым данным, в 2021 году российское подразделение Xiaomi получило выручку на 202 млн долларов. Российский рынок для компании важен, поэтому Xiaomi не объявляла о возможных планах выхода из него, хотя и с весны 2022-го не вела маркетинговую деятельность в РФ.

Сейчас Xiaomi обновляет набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов.

Больше о списке международных спонсоров войны

НАПК уже внесло 21 компанию в перечень международных спонсоров войны. 23 февраля НАПК внесло французскую корпорацию "Ашан".

8 марта внесло Buzzi Unicem в перечень из-за того, что, несмотря на свое заявление об отказе от любого операционного участия в российском бизнесе, Buzzi Russia продолжает расширять свой бизнес в России.

Напомним, незадолго до этого НАПК внесло в список международных спонсоров войны американскую компанию Procter & Gamble. Отмечается, что P&G, несмотря на обещание оставить российский рынок еще весной прошлого года, продолжает и платит налоги стране-агрессору.