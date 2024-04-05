Зарплаты в Украине — НБУ рассказал, как изменились показатели

Деньги в кошельке. Фото: unexbank.ua

В Национальном банке Украины (НБУ) фиксируют рост заработных плат в стране. Это спровоцировано общей ситуацией на рынке труда, в частности, в связи с кадровыми проблемами.

Это следует из макроэкономического и монетарного обзора НБУ (апрель 2024).

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Ситуация на рынке труда Украины

По данным НБУ, сейчас спрос на рабочую силу в стране продолжает расти. В то время как предложение остается ограниченным, в частности, из-за увеличения количества мигрантов. Проблемы с дефицитом работников, в свою очередь, давят на заработную плату в сторону повышения.

При этом соответствующее давление на уровень зарплаты увеличилось как со стороны соискателей, так и работодателей.

Источник: НБУ

Очевидным влиянием было повышение минимальной заработной платы в начале 2024 года.

"Рост зарплат, значительные объемы расходов бюджета на денежное довольствие военнослужащих, индексация пенсий (с марта) и повышение выплат, привязанных к минимальной зарплате, способствовали увеличению доходов домохозяйств, что, со своей стороны, поддерживает потребительский спрос", — говорится в обзоре.

Источник: НБУ

Усугубление кадровых проблем

Также регулятор фиксирует увеличение новых вакансий на сайтах поиска работы. Это свидетельство об устойчивом спросе на рабочую силу в начале года. Согласно опросу бизнеса, все большее количество предприятий сталкивается с трудностями в поиске не только квалифицированного, а даже неквалифицированного персонала.

Источник: НБУ

Число ищущих работу в виде количества резюме на порталах поиска работы в дальнейшем сокращается.

Источник: НБУ

"Это может быть следствием как возобновления занятости, так и ограниченного предложения рабочей силы, в том числе из-за мобилизации и последующей миграции", — добавляют в Нацбанке.

По данным ООН, количество мигрантов за пределами страны с начала года по состоянию на середину марта возросло почти на 150 тысяч (2%), до 6,5 миллиона человек.

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году у украинских чиновников выросла оплата труда. Это связано с тем, что все органы перешли на новую систему расчета заработной платы.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба лидирует по размеру зарплаты за второй год полномасштабной российской агрессии. Чиновник заработал более 1 миллиона гривен.