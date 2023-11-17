Вклады в банках — каким финучреждениям украинцы доверяют деньги

НБУ назвал банки, которым украинцы больше всего доверяют деньги
Украинские граждане хранят на депозитах в финучреждениях более одного триллиона гривен. Наибольший объем денег вкладчиков приходится на государственные банки.
Такие данные обнародовали в Национальном банке Украины (НБУ).
Каким банкам доверяют украинцы
Как свидетельствует информация пресс-службы НБУ, 1 трлн 4 млрд грн вкладов физических лиц хранятся в 63 финучреждениях страны.
Лидируют по наибольшему объему вложенных средств два государственных банка:
- ПриватБанк — 362,5 млрд грн;
- Ощадбанк — 179,5 млрд грн.
Также в топ-5 такие финучреждения:
- Универсал Банк — 561,1 млрд грн;
- Райффайзен Банк — 55,6 млрд грн;
- ПУМБ — 44,4 млрд грн.
Меньше всего украинцы вкладывают деньги в такие банки:
- МТБ-банк — 3,3 млрд грн;
- Банк кредит Днепр — 4,8 млрд грн;
- АккордБанк — 4,9 млрд грн;
- Банк Восток — 5,2 млрд грн;
- Прокредитбанк — 9,9 млрд грн.
Следует отметить, что в третьем квартале 2023 года украинские банки снизили уровень ставок по депозитам.
В среднем ставка по депозитам составляет 14,5% годовых при прогнозированной инфляции в течение 12 месяцев в 10%.
Больше о банках
Напомним, Комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков. При этом ставки налогов и сроки изменились.
Также мы писали, что в Национальном банке оценили будущее влияние повышения налога на прибыль для банков. Утверждают, что у большинства финучреждений хватит капитала.
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