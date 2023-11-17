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НБУ назвал банки, которым украинцы больше всего доверяют деньги

17 ноября 2023 10:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Вклады в банках — каким финучреждениям украинцы доверяют деньги
Американская валюта. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские граждане хранят на депозитах в финучреждениях более одного триллиона гривен. Наибольший объем денег вкладчиков приходится на государственные банки.

Такие данные обнародовали в Национальном банке Украины (НБУ).

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Как свидетельствует информация пресс-службы НБУ, 1 трлн 4 млрд грн вкладов физических лиц хранятся в 63 финучреждениях страны.

Лидируют по наибольшему объему вложенных средств два государственных банка:

  • ПриватБанк — 362,5 млрд грн;
  • Ощадбанк — 179,5 млрд грн.

Также в топ-5 такие финучреждения:

  • Универсал Банк — 561,1 млрд грн;
  • Райффайзен Банк — 55,6 млрд грн;
  • ПУМБ — 44,4 млрд грн.

Меньше всего украинцы вкладывают деньги в такие банки:

  • МТБ-банк — 3,3 млрд грн;
  • Банк кредит Днепр — 4,8 млрд грн;
  • АккордБанк — 4,9 млрд грн;
  • Банк Восток — 5,2 млрд грн;
  • Прокредитбанк — 9,9 млрд грн.

Следует отметить, что в третьем квартале 2023 года украинские банки снизили уровень ставок по депозитам.

В среднем ставка по депозитам составляет 14,5% годовых при прогнозированной инфляции в течение 12 месяцев в 10%.

Больше о банках

Напомним, Комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков. При этом ставки налогов и сроки изменились.

Также мы писали, что в Национальном банке оценили будущее влияние повышения налога на прибыль для банков. Утверждают, что у большинства финучреждений хватит капитала.

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