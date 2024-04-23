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НБУ обновил правила по валютным операциям — что изменилось

23 апреля 2024 14:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Нацбанк изменил правила относительно валютных операций — что нужно знать
Американская валюта. Фото: minfin.com.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк Украины (НБУ) изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций при поступлении ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Как отмечается, регулятор внес изменения для согласования нормативно-правовых актов Нацбанка с законом №3624-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины по урегулированию отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Нацбанка и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", что вступил в силу с 19 апреля этого года.

Такие обязательства НБУ взял, согласно положению Меморандума об экономической и финансовой политике с фондом.

В банке объяснили, что если ранее обращения правительства являлись основным основанием для принятия НБУ отдельного решения о предоставлении разрешения на осуществление валютной операции, то от 20 апреля 2024 года регулятор также в значительной степени сможет ориентироваться на собственный анализ возможных последствий соответствующих решений.

Нацбанк, в частности, будет обращать внимание на то, согласовывается ли предоставление отдельных разрешений на осуществление валютных операций в соответствии с:

  • целями обеспечения макроэкономической, финансовой и внешней стабильности;
  • стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к более сильной гибкости обменного курса, возвращения к инфляционному таргетированию.

Что еще стоит знать

Напомним, в НБУ подсчитали, сколько наличных денег есть на руках у украинцев по состоянию на 1 апреля 2024 года. Утверждают, что денег стало больше на 16 млрд гривен.

Также Нацбанк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

НБУ
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