Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow НБУ оновив тарифи на низку послуг — перелік змін arrow

НБУ оновив тарифи на низку послуг — перелік змін

30 квітня 2024 12:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи НБУ — вартість низки послуг змінили
Банківська каса. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Національному банку України (НБУ) змінили тарифи на низку послуг, зокрема з касового обслуговування. Це дозволить покращити якість готівкових коштів в обігу та забезпечити розмінність під час розрахунків.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Читайте також:

Як змінилися тарифи НБУ

Нацбанк затвердив нові тарифи для банків, інкасаторських компаній та компаній з обробки готівки. Зокрема, на видачу готівкових коштів у нацвалюті:

  • 0,20% від суми готівки — на розмінні, обігові монети, купюри нижчих номіналів 20, 50, 100, 200 грн. До цього було 0,40%;
  • 0,40% від обсягу виданої готівки — купюри вищих номіналів 500 та 1 тис. грн (без змін).

Нові тарифи на здавання розмінних та обігових монет та банкнот зразків 2014 року і вище років випуску:

  • 0,15% від суми готівки — на розмінні, обігові монети, купюри нижчих номіналів 20, 50, 100 та 200 грн. До цього було 0,25%;
  • 0,10% від суми готівки — на купюри вищих номіналів 500 та 1 тис. грн. До цього тариф становив 0,25%;
  • здавання банкнот зразків 2003-2007 років номіналами 50, 200 та 500 грн (зокрема невідсортовані) безплатний тариф. До цього було 0,25%.

Відповідні зміни щодо тарифів на послуги з касового обслуговування запрацюють з 1 липня 2024 року.

Також регулятор переглянув чинні та запровадив нові тарифи за послуги з реєстрації та ліцензування небанківських установ в рамках виконання норм законів "Про фінпослуги та фінансові компанії", "Про страхування", "Про кредитні спілки". Вони запрацюють з 1 травня поточного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк оприлюднив графік роботи банків та системи електронних платежів на свята у травні 2024 року. Очікується, що 1, 6 та 8 травня фінансова система функціонуватиме як у звичайні робочі дні.

Також у Нацбанку готуються скасувати деякі валютні обмеження. Нововведення очікується найближчим часом.

НБУ
тарифи
ціни
послуги

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри