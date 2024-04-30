Тарифи НБУ — вартість низки послуг змінили

Банківська каса. Фото: УНІАН

У Національному банку України (НБУ) змінили тарифи на низку послуг, зокрема з касового обслуговування. Це дозволить покращити якість готівкових коштів в обігу та забезпечити розмінність під час розрахунків.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

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Як змінилися тарифи НБУ

Нацбанк затвердив нові тарифи для банків, інкасаторських компаній та компаній з обробки готівки. Зокрема, на видачу готівкових коштів у нацвалюті:

0,20% від суми готівки — на розмінні, обігові монети, купюри нижчих номіналів 20, 50, 100, 200 грн. До цього було 0,40%;

0,40% від обсягу виданої готівки — купюри вищих номіналів 500 та 1 тис. грн (без змін).

Нові тарифи на здавання розмінних та обігових монет та банкнот зразків 2014 року і вище років випуску:

0,15% від суми готівки — на розмінні, обігові монети, купюри нижчих номіналів 20, 50, 100 та 200 грн. До цього було 0,25%;

0,10% від суми готівки — на купюри вищих номіналів 500 та 1 тис. грн. До цього тариф становив 0,25%;

здавання банкнот зразків 2003-2007 років номіналами 50, 200 та 500 грн (зокрема невідсортовані) безплатний тариф. До цього було 0,25%.

Відповідні зміни щодо тарифів на послуги з касового обслуговування запрацюють з 1 липня 2024 року.

Також регулятор переглянув чинні та запровадив нові тарифи за послуги з реєстрації та ліцензування небанківських установ в рамках виконання норм законів "Про фінпослуги та фінансові компанії", "Про страхування", "Про кредитні спілки". Вони запрацюють з 1 травня поточного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк оприлюднив графік роботи банків та системи електронних платежів на свята у травні 2024 року. Очікується, що 1, 6 та 8 травня фінансова система функціонуватиме як у звичайні робочі дні.

Також у Нацбанку готуються скасувати деякі валютні обмеження. Нововведення очікується найближчим часом.