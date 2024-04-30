Тарифы НБУ — стоимость ряда услуг изменили

Банковская касса. Фото: УНИАН

В Национальном банке Украины (НБУ) изменили тарифы на ряд услуг, в том числе по кассовому обслуживанию. Это позволит улучшить качество наличных в обращении и обеспечить разменность во время расчетов.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

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Как изменились тарифы НБУ

Нацбанк утвердил новые тарифы для банков, инкассаторских компаний и компаний по обработке наличных денег. В частности, на выдачу наличных средств в нацвалюте:

0,20% от суммы наличных — на разменные, оборотные монеты, купюры меньших номиналов 20, 50, 100, 200 грн. До этого было 0,40%;

0,40% объема выданной наличности — купюры более высоких номиналов 500 и 1 тыс. грн (без изменений).

Новые тарифы на сдачу разменных и оборотных монет и банкнот образцов 2014 года и выше лет выпуска:

0,15% от суммы наличных — на разменные, оборотные монеты, купюры более низких номиналов 20, 50, 100 и 200 грн. До этого было 0,25%;

0,10% от суммы наличных — на купюры более высоких номиналов 500 и 1 тыс. грн. До этого тариф составлял 0,25%;

сдача банкнот образцов 2003-2007 годов номиналами 50, 200 и 500 грн (в том числе неотсортированные) бесплатный тариф. До этого было 0,25%.

Соответствующие изменения тарифов на услуги по кассовому обслуживанию заработают с 1 июля 2024 года.

Также регулятор пересмотрел действующие и ввел новые тарифы за услуги регистрации и лицензирования небанковских учреждений в рамках выполнения норм законов "О финуслугах и финансовых компаниях", "О страховании", "О кредитных союзах". Они заработать с 1 мая текущего года.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк обнародовал график работы банков и системы электронных платежей по праздникам в мае 2024 года. Ожидается, что 1, 6 и 8 мая финансовая система будет работать как в обычные рабочие дни.

Также в Нацбанке готовятся отменить некоторые валютные ограничения. Нововведение ожидается в ближайшее время.