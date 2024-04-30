Графік роботи банків на Великдень — як працюватиме система

Робота банків на свята — НБУ оприлюднив графік
Національний банк України (НБУ) оприлюднив графік роботи банків та системи електронних платежів на свята у травні 2024 року. Очікується, що 1, 6 та 8 травня фінансова система функціонуватиме як у звичайні робочі дні.
Про це поінформувала пресслужба Нацбанку.
Робота системи електронних платежів та банків
Як повідомили у фінустанові, цього року на початку травня буде кілька святкових та пам'ятних днів:
- 1 травня, середа — День праці;
- 5 травня, неділя — Великдень;
- 8 травня, середа — День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
Нацбанк зазначив, що система електронних платежів (СЕП) більше року працює у режимі нон-стоп, тобто 24/7/365. Усі банки підключені до системи та здійснюють платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, враховуючи як власні потреби, так і потреби клієнтів.
Відповідно до статті 67 Кодексу законів про працю України (КЗпП) у разі, коли святковий або неробочий день співпадає з вихідним, переноситься наступного після святкового чи неробочого. Проте чинне законодавство в Україні з огляду на військовий стан скасувало всі додаткові вихідні.
Так, стаття шоста закону "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану" передбачає чіткі правила на період військового стану, а саме зупинення дії статті 73 КЗпП про визначення святкових та неробочих днів у країні.
"Тому, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи", — резюмували в НБУ.
Що ще варто знати
Раніше ми писали про графік роботи відділень української логістичної компанії "Нова Пошта". Оновлення на Великдень 2024 року оприлюднили на сайті компанії.
Також повідомляли, що на руках в українців станом на 1 квітня 2024 року побільшало готівки. Показник зріс на 16 млрд. гривень.
Читайте Новини.LIVE!