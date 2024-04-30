Графік роботи банків на Великдень — як працюватиме система

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) оприлюднив графік роботи банків та системи електронних платежів на свята у травні 2024 року. Очікується, що 1, 6 та 8 травня фінансова система функціонуватиме як у звичайні робочі дні.

Про це поінформувала пресслужба Нацбанку.

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Як повідомили у фінустанові, цього року на початку травня буде кілька святкових та пам'ятних днів:

1 травня, середа — День праці;

5 травня, неділя — Великдень;

8 травня, середа — День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Нацбанк зазначив, що система електронних платежів (СЕП) більше року працює у режимі нон-стоп, тобто 24/7/365. Усі банки підключені до системи та здійснюють платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, враховуючи як власні потреби, так і потреби клієнтів.

Відповідно до статті 67 Кодексу законів про працю України (КЗпП) у разі, коли святковий або неробочий день співпадає з вихідним, переноситься наступного після святкового чи неробочого. Проте чинне законодавство в Україні з огляду на військовий стан скасувало всі додаткові вихідні.

Так, стаття шоста закону "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану" передбачає чіткі правила на період військового стану, а саме зупинення дії статті 73 КЗпП про визначення святкових та неробочих днів у країні.

"Тому, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи", — резюмували в НБУ.

Джерело: НБУ

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