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Робота банків на свята — НБУ оприлюднив графік

30 квітня 2024 11:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Графік роботи банків на Великдень — як працюватиме система
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) оприлюднив графік роботи банків та системи електронних платежів на свята у травні 2024 року. Очікується, що 1, 6 та 8 травня фінансова система функціонуватиме як у звичайні робочі дні.

Про це поінформувала пресслужба Нацбанку.

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Робота системи електронних платежів та банків

Як повідомили у фінустанові, цього року на початку травня буде кілька святкових та пам'ятних днів:

  • 1 травня, середа — День праці;
  • 5 травня, неділя — Великдень;
  • 8 травня, середа — День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Нацбанк зазначив, що система електронних платежів (СЕП) більше року працює у режимі нон-стоп, тобто 24/7/365. Усі банки підключені до системи та здійснюють платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, враховуючи як власні потреби, так і потреби клієнтів.

Відповідно до статті 67 Кодексу законів про працю України (КЗпП) у разі, коли святковий або неробочий день співпадає з вихідним, переноситься наступного після святкового чи неробочого. Проте чинне законодавство в Україні з огляду на військовий стан скасувало всі додаткові вихідні.

Так, стаття шоста закону "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану" передбачає чіткі правила на період військового стану, а саме зупинення дії статті 73 КЗпП про визначення святкових та неробочих днів у країні.

"Тому, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи", — резюмували в НБУ.

 

Нацбанк банки графік свята Великдень
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Раніше ми писали про графік роботи відділень української логістичної компанії "Нова Пошта". Оновлення на Великдень 2024 року оприлюднили на сайті компанії.

Також повідомляли, що на руках в українців станом на 1 квітня 2024 року побільшало готівки. Показник зріс на 16 млрд. гривень.

 

 

 

 

 

 

 

 

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