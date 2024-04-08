Нацбанк наказал Укргазбанк — за что выписали штраф в 500 тыс. грн

Здание Национального банка. Фото: NBU

Национальный банк Украины (НБУ) наказал коммерческое финучреждение "Укргазбанк" (94,94% акций принадлежит государству) за нарушение законодательства. Банк получил штраф в размере 500 тысяч гривен.

Об этом информирует пресс-центр НБУ.

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Наказание за нарушение валютного законодательства

Как отмечают в НБУ, в марте 2024 года меры влияния к банку и ряду других финучреждений применили за нарушение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а также требований валютного законодательства.

Укргазбанк должен уплатить штраф в полмиллиона из-за необеспечения надлежащего применения риск-ориентированного подхода к установлению деловых отношений или при обслуживании клиентов, являющихся политически значимым лицом (PEP, Politically exposed persons), членом его семьи или лицом, связанным с ним или другим лицом, конечный бенефициарный владелец которого является политически значимым лицом, членом его семьи или лицом, связанным с ним.

Также НБУ оштрафовал RwS bank на 21 миллион гривен и в отношении десяти небанковских финучреждений принял меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

В феврале Национальный банк также наказал за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства три банка и тринадцать небанковских финансовых. В частности, оштрафовал "Укрпочту" на 17 млн грн. Несколько сетей обменников наказали за отказ в обмене старой валюты.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали, что банки изменили валютный курс 8 апреля 2024 года. Национальный банк также пересмотрел стоимость официального доллара.

Также известно, что украинские банки в рамках финансового мониторинга могут заблокировать счета и разорвать сотрудничество с клиентами. Обнародованы основные нарушения, из-за которых можно лишиться доступа к собственным деньгам.