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НБУ оштрафував "Швидко Гроші" майже на 35 тис. гривень

30 травня 2023 20:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
НБУ оштрафував "Швидко Гроші" майже на 35 тис. гривень
Відділення "Швидко Гроші". Фото: Novosti N
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Національний банк України наклав штраф у розмірі 34 тисячі гривень на фінансову організацію ТОВ "Споживчий центр", яка веде свою діяльність під торговою маркою "Швидко Гроші". Керівництво Нацбанку наводить як підставу для штрафу подання компанією свідомо неправдивих відомостей, а також недотримання вимог щодо подання інформації та документів на запит банку.

Про це повідомляє Нацбанк України.

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У повідомленні зазначається, що було ухвалено рішення оштрафувати компанію за підсумками інспекційного контролю, проведеного Національним банком. Це рішення було ухвалене 26 травня 2023 року, і воно стане обов'язковим для виконання з 29 травня того ж року, як зазначено в офіційному повідомленні.

За даними Національного банку, у перші три місяці 2023 року загальна сума боргу українців за мікропозиками збільшилася на 663 млн гривень, досягнувши позначки 8,7 млрд гривень. Загальний обсяг виданих мікрокредитів також показав зростання на 39%. Середня величина однієї угоди щодо мікрокредитів у першому кварталі 2023 року майже дорівнює 4912 гривень, що наближається до показника безпосередньо перед масовим вторгненням у сферу мікрокредитування.

Нагадаємо, у Національному банку України оцінили перспективи переходу на розрахунки у європейській валюті. Стверджують, що це вигідно, оскільки Україна вже географічно перебуває у зоні євро.

Також ми писали, що в Україні значно скоротився попит на безготівкову валюту у березні 2023 року. Відповідні операції фактично втратили сенс у зв'язку з зниженням валютного курсу на готівковому ринку.

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