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НБУ оштрафовал "Швидко Гроші" почти на 35 тыс. гривен

30 мая 2023 20:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
НБУ оштрафовал "Швидко Гроші" почти на 35 тыс. гривен
Отделение "Швидко Гроші". Фото: Novosti N
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Национальный банк Украины наложил штраф в размере 34 тысяч гривен на финансовую организацию ООО "Потребительский центр", которая ведет свою деятельность под торговой маркой "Швидко Гроші". Руководство Нацбанка приводит в качестве основания для штрафа представление компанией заведомо ложных сведений, а также несоблюдение требований по представлению информации и документов по запросу банка.

Об этом сообщает Нацбанк Украины.

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В сообщении указывается, что было принято решение оштрафовать компанию по итогам инспекционного контроля, проведенного Национальным банком. Данное решение было принято 26 мая 2023 года, и оно станет обязательным для исполнения с 29 мая того же года, как указано в официальном сообщении.

Согласно данным Национального банка, в первые три месяца 2023 года общая сумма долга украинцев по микрозаймам увеличилась на 663 млн гривен, достигнув отметки в 8,7 млрд гривен. Общий объем выданных микрокредитов также показал рост на 39%. Средняя величина одной сделки по микрокредитам в первом квартале 2023 года почти равна 4912 гривен, что приближается к показателю непосредственно перед массовым вторжением в сферу микрокредитования.

Напомним, в Национальном банке Украины оценили перспективы перехода на расчеты в европейской валюте. Утверждают, что это выгодно, поскольку Украина уже географически находится в зоне евро.

Также мы писали, что в Украине значительно сократился спрос на безналичную валюту в марте 2023 года. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.

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