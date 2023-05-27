НБУ снова усилил поддержку гривны

Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины (НБУ) в течение последней недели продал на межбанковском валютном рынке большую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты, чем на предыдущей. Объем продаж валюты вырос на 13%.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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По данным НБУ, на этой неделе (22-26 мая) регулятор продал на межбанке 442,36 млн долларов, а приобрел — 10,15 млн долларов.

Объем чистой продажи валюты на межбанке (разница между объемами продаж и покупки) составляет 432,21 млн долларов.

Неделей ранее Нацбанк продал 391,96 млн долларов, а купил 11,59 млн, а чистая продажа составила 380,37 млн долларов.

Как объясняют эксперты, увеличение объемов продаж Нацбанком валюты на межбанке связано с увеличением спроса со стороны участников рынка.

Поддержка нацвалюты

Год назад на фоне войны Нацбанк начал продавать около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для того, чтобы сбалансировать межбанк. После повышения курса доллара на 25%, до 36,6 грн, в июле ситуацию удалось стабилизировать, а недельные продажи валюты уже держались в пределах 500 млн долларов.

Регулятор продает валюту из резервов для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны, и балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса. С начала года НБУ отказался от "печати гривны".

Напомним, в Национальном банке Украины оценили перспективы перехода на расчеты в европейской валюте. Утверждают, что это выгодно, поскольку Украина уже географически находится в зоне евро.

Также мы писали, что в Украине значительно сократился спрос на безналичную валюту в марте 2023 года. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.