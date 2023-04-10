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НБУ ослабив підтримку курсу гривні: скільки валюти продав з резервів

10 квітня 2023 08:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ ослабив підтримку курсу гривні -- скільки валюти продав з резервів
Обсяг продажу валюти з резервів суттєво скоротився. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно меншу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Це стало найнижчим обсягом продажу валюти із середини серпня минулого року.

Про це свідчать дані НБУ.

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Як скоротився продаж валюти

Як зазначають у Національному банку, упродовж тижня з 3 по 7 квітня регулятор на міжбанку купив 1 млн доларів, а продав лише 126,34 млн доларів. Це є найменшим показником за останні сім місяців.

Починаючи з кінця травня минулого року Нацбанк почав продавати близько 1 млрд доларів з резервів щотижня для того, щоб збалансувати міжбанк. Після підвищення курсу долара на 25%, до 36,6 грн, у липні ситуацію вдалося стабілізувати, а тижневі продажі валюти вже трималися в межах 500 млн доларів.

З початку року Нацбанк продав 7,369 млрд доларів, а придбав — 62,3 млн доларів.

Регулятор продає валюту з резервів  для стримування тиску на валютному ринку, спричиненого емісією гривні, та балансування ринку експортерів та імпортерів для утримання фіксованого курсу. З початку року НБУ відмовився від "друку гривні".

Нагадаємо, днями в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року. Тепер вони перевищують 32 млрд доларів.

Також ми писали, що 10 квітня в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,52 та за 37,65 грн — продають. Євро купують за 40,65, а продають за 40,84 грн.

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