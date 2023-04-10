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НБУ ослабил поддержку курса гривны: сколько валюты продал из резервов

10 апреля 2023 08:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ ослабил поддержку курса гривны - сколько валюты продал из резервов
Объем продаж валюты из резервов существенно сократился. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке гораздо меньшую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Это стало самым низким объемом продаж валюты с середины августа прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Как отмечают в Национальном банке, в течение недели с 3 по 7 апреля регулятор на межбанке купил 1 млн долларов, а продал всего 126,34 млн долларов. Это наименьший показатель за последние семь месяцев.

Начиная с конца мая прошлого года, Нацбанк начал продавать по около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для того, чтобы сбалансировать межбанк. После повышения курса доллара на 25%, до 36,6 грн, в июле 2022-го ситуацию удалось стабилизировать, а недельные продажи валюты уже держались в пределах 500 млн долларов.

С начала года Нацбанк продал 7,369 млрд дол., а приобрел — 62,3 млн дол.

Регулятор продает валюту из резервов для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны, и балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса. С начала года НБУ отказался от "печати гривны".

Напомним, на днях в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.

Также мы писали, что 10 апреля в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,52 и 37,65 грн — продают. Евро покупают за 40,65, а продают за 40,84 грн.

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