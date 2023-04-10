НБУ ослабил поддержку курса гривны: сколько валюты продал из резервов
Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке гораздо меньшую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Это стало самым низким объемом продаж валюты с середины августа прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Как сократилась продажа валюты
Как отмечают в Национальном банке, в течение недели с 3 по 7 апреля регулятор на межбанке купил 1 млн долларов, а продал всего 126,34 млн долларов. Это наименьший показатель за последние семь месяцев.
Начиная с конца мая прошлого года, Нацбанк начал продавать по около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для того, чтобы сбалансировать межбанк. После повышения курса доллара на 25%, до 36,6 грн, в июле 2022-го ситуацию удалось стабилизировать, а недельные продажи валюты уже держались в пределах 500 млн долларов.
С начала года Нацбанк продал 7,369 млрд дол., а приобрел — 62,3 млн дол.
Регулятор продает валюту из резервов для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны, и балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса. С начала года НБУ отказался от "печати гривны".
Напомним, на днях в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.
Также мы писали, что 10 апреля в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,52 и 37,65 грн — продают. Евро покупают за 40,65, а продают за 40,84 грн.