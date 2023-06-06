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НБУ покарав держбанк та фінтех-компанію "Нової пошти": причини

6 червня 2023 14:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ покарав держбанк та фінтех-компанію Нової пошти
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Регулятор через порушення вимог валютного законодавства покарав шість банків та 15 небанківських установ. Серед них — державний Укрексімбанк та компанія "Нової пошти".

Таке рішення ухвалив Національний банк України (НБУ), передає його пресслужба.

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Як зазначили у пресслужбі НБУ, банки та компанії, які надають фінансові послуги, покарали за такі порушення: недотримання вимог валютного законодавства, законодавства щодо запобігання і протидії легалізації незаконних доходів, фінансуванню тероризму. НБУ виписав такі штрафи:

  • 10,45 млн грн — Комінбанк;
  • 10,05 млн грн — Мотор-Банк;
  • 1,45 млн грн — банк "Альянс" (два штрафи);
  • 400 тис. грн — банк "Конкорд";
  • 200 тис. грн — Укрексімбанк.

Письмове попередження отримав банк "Львів".

Серед порушень, зокрема, такі:

  • відсутність проведення належної перевірки клієнтів;
  • не вчинено під час перевірки заходів щодо клієнтів, котрі є політично значущими особами, членами їхніх родин;
  • порушення виконання вимоги застосування ризикоорієнтованого підходу;
  • відсутність обов'язкового моніторингу деяких фінансових операцій;
  • порушення термінів надання відомостей та документів про валютні операції за запитами Нацбанку.

Попередження зробили також компаніям:

  • "А Фінанс" — за порушення правил торгівлі іноземною валютою;
  • фінтех-компанії "Нової пошти" Новапей — за порушення правил щодо певних внутрішніх документів;
  • "Фінінвест Плюс" — за порушення норм організації певної звітності.

Нагадаємо, Національний банк прокоментував новину, яка сколихнула інтернет-простір, про те, що українські банки з 5 червня нібито зобов'язані звітувати про всі платежі громадян. В регуляторі наголосили, що зазначена інформація не відповідає дійсності.

Також ми писали, що в Україні можуть скасувати оподаткування депозитів вкладників в рамках законопроєкту №9037, який зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про суми до 600 тис. гривень.

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