НБУ покарав держбанк та фінтех-компанію "Нової пошти": причини
Регулятор через порушення вимог валютного законодавства покарав шість банків та 15 небанківських установ. Серед них — державний Укрексімбанк та компанія "Нової пошти".
Таке рішення ухвалив Національний банк України (НБУ), передає його пресслужба.
Кого оштрафував НБУ
Як зазначили у пресслужбі НБУ, банки та компанії, які надають фінансові послуги, покарали за такі порушення: недотримання вимог валютного законодавства, законодавства щодо запобігання і протидії легалізації незаконних доходів, фінансуванню тероризму. НБУ виписав такі штрафи:
- 10,45 млн грн — Комінбанк;
- 10,05 млн грн — Мотор-Банк;
- 1,45 млн грн — банк "Альянс" (два штрафи);
- 400 тис. грн — банк "Конкорд";
- 200 тис. грн — Укрексімбанк.
Письмове попередження отримав банк "Львів".
Серед порушень, зокрема, такі:
- відсутність проведення належної перевірки клієнтів;
- не вчинено під час перевірки заходів щодо клієнтів, котрі є політично значущими особами, членами їхніх родин;
- порушення виконання вимоги застосування ризикоорієнтованого підходу;
- відсутність обов'язкового моніторингу деяких фінансових операцій;
- порушення термінів надання відомостей та документів про валютні операції за запитами Нацбанку.
Попередження зробили також компаніям:
- "А Фінанс" — за порушення правил торгівлі іноземною валютою;
- фінтех-компанії "Нової пошти" Новапей — за порушення правил щодо певних внутрішніх документів;
- "Фінінвест Плюс" — за порушення норм організації певної звітності.
Нагадаємо, Національний банк прокоментував новину, яка сколихнула інтернет-простір, про те, що українські банки з 5 червня нібито зобов'язані звітувати про всі платежі громадян. В регуляторі наголосили, що зазначена інформація не відповідає дійсності.
Також ми писали, що в Україні можуть скасувати оподаткування депозитів вкладників в рамках законопроєкту №9037, який зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про суми до 600 тис. гривень.