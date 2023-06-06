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НБУ наказал госбанк и финтех-компанию "Новой почты": причины

6 июня 2023 14:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ наказал госбанк и финтех-компанию Новой почты
Национальный банк Украины. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Регулятор из-за нарушения требований валютного законодательства наказал шесть банков и 15 небанковских учреждений. Среди них — государственный Укрэксимбанк и компания "Новой почты".

Такое решение принял Национальный банк Украины (НБУ), передает его пресс-служба.

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Как отметили в пресс-службе НБУ, банки и компании, оказывающие финансовые услуги, наказали за следующие нарушения: несоблюдение требований валютного законодательства, законодательства по предотвращению и противодействию легализации незаконных доходов, финансированию терроризма. НБУ выписал следующие штрафы:

  • 10,45 млн грн — Коминбанк;
  • 10,05 млн грн — Мотор-Банк;
  • 1,45 млн грн — банк "Альянс" (два штрафа);
  • 400 тыс. грн — банк "Конкорд";
  • 200 тыс. грн — Укрэксимбанк.

Письменное предупреждение получил банк "Львов".

Среди нарушений, в частности, следующие:

  • отсутствие проведения должной проверки клиентов;
  • не было совершено при проверке мер по клиентам, которые являются политически значимыми лицами, членами их семей;
  • нарушение выполнения требования применения рискоориентированного подхода;
  • отсутствие обязательного мониторинга неких денежных операций;
  • нарушение сроков предоставления сведений и документов о валютных операциях по запросам Нацбанка.

Предупреждения сделали также компаниям:

  • "А Финанс" — за нарушение правил торговли иностранной валютой;
  • финтех-компании "Новой почты" Новапей — за нарушение правил определенных внутренних документов;
  • "Фининвест Плюс" — за нарушение норм организации определенной отчетности.

Напомним, Национальный банк прокомментировал всколыхнувшую интернет-пространство новость о том, что украинские банки с 5 июня якобы обязаны отчитываться обо всех платежах граждан. В регуляторе отметили, что указанная информация не соответствует действительности.

Также мы писали, что в Украине могут отменить налогообложение депозитов вкладчиков в рамках законопроекта №9037, зарегистрированного в Верховной Раде. Речь идет о суммах до 600 тыс. гривен.

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