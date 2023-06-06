НБУ наказал госбанк и финтех-компанию "Новой почты": причины
Регулятор из-за нарушения требований валютного законодательства наказал шесть банков и 15 небанковских учреждений. Среди них — государственный Укрэксимбанк и компания "Новой почты".
Такое решение принял Национальный банк Украины (НБУ), передает его пресс-служба.
Кого оштрафовал НБУ
Как отметили в пресс-службе НБУ, банки и компании, оказывающие финансовые услуги, наказали за следующие нарушения: несоблюдение требований валютного законодательства, законодательства по предотвращению и противодействию легализации незаконных доходов, финансированию терроризма. НБУ выписал следующие штрафы:
- 10,45 млн грн — Коминбанк;
- 10,05 млн грн — Мотор-Банк;
- 1,45 млн грн — банк "Альянс" (два штрафа);
- 400 тыс. грн — банк "Конкорд";
- 200 тыс. грн — Укрэксимбанк.
Письменное предупреждение получил банк "Львов".
Среди нарушений, в частности, следующие:
- отсутствие проведения должной проверки клиентов;
- не было совершено при проверке мер по клиентам, которые являются политически значимыми лицами, членами их семей;
- нарушение выполнения требования применения рискоориентированного подхода;
- отсутствие обязательного мониторинга неких денежных операций;
- нарушение сроков предоставления сведений и документов о валютных операциях по запросам Нацбанка.
Предупреждения сделали также компаниям:
- "А Финанс" — за нарушение правил торговли иностранной валютой;
- финтех-компании "Новой почты" Новапей — за нарушение правил определенных внутренних документов;
- "Фининвест Плюс" — за нарушение норм организации определенной отчетности.
Напомним, Национальный банк прокомментировал всколыхнувшую интернет-пространство новость о том, что украинские банки с 5 июня якобы обязаны отчитываться обо всех платежах граждан. В регуляторе отметили, что указанная информация не соответствует действительности.
Также мы писали, что в Украине могут отменить налогообложение депозитов вкладчиков в рамках законопроекта №9037, зарегистрированного в Верховной Раде. Речь идет о суммах до 600 тыс. гривен.