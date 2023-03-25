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НБУ усилил поддержку курса гривны продажей валюты

25 марта 2023 14:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс гривны — НБУ усилил поддержку курса продажей валюты
Объем продаж вырос на 119,3 млн долларов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке гораздо большую сумму долларов для поддержки курса национальной валюты. Объем продаж вырос на 119,3 млн долларов, на прошлой неделе — примерно на столько же.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Как сократилась продажа валюты

Как отмечают в Национальном банке, объем чистой продажи валюты на межбанке в период с 20 по 24 марта увеличился до 495,5 млн долларов. В предыдущие недели Нацбанк продавал значительно меньшие суммы — 376,2 млн и 277,9 млн долларов соответственно. При этом НБУ не покупал валюту на прошлой неделе.

Нацбанк с начала года продал на межбанке 6,9 млрд долларов, а купил 61,3 млн долларов.

На наличном рынке американская валюта по итогам недели подешевела на 0,3 грн до около 38,45 грн.

Валютные интервенции

Нацбанк с конца мая прошлого года на фоне сложной военной ситуации в стране продавал около 1 млрд долларов из резервов еженедельно для балансировки межбанковского банка. Только после повышения курса на 25% до 36,6 грн за доллар в июле ситуация стабилизировалась, а еженедельные продажи валюты стали меньше — не превышали полмиллиарда.

В течение 2022 года Нацбанк купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн. евро, а продал 26,381 млрд. долларов и 1 789,11 млн евро.

НБУ использует продажу валюты из своих резервов для того, чтобы сдержать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией нацвалюты. Кроме того, продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров с целью удержания фиксированного курса.

Для сравнения, в 2021 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.

Напомним, в Национальном банке рассказали о возможности отмены всех валютных ограничений, установленных во время войны. Сейчас это сделать не позволяют риски, которые до сих пор несут угрозы макрофинансовой стабильности страны.

Также в НБУ оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.

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