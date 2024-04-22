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НБУ резко усилил поддержку курса гривны — данные межбанка

22 апреля 2024 14:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Нацбанк пытается сдержать девальвацию гривны
Американская валюта. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе существенно повысил объем чистой продажи долларов на межбанковском валютном рынке. Такой шаг позволит обезопасить нацвалюту от дальнейшей девальвации.

Это следует из данных Нацбанка.

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Продажи валюты на межбанке

Согласно этим данным, объем чистой продажи американской валюты достиг максимального уровня с начала 2024 года. В период с 15 по 20 апреля регулятор продал 695,1 млн долларов.

Для сравнения — в предыдущие две недели показатель колебался от 377 до 454 млн долларов. Таким образом, объем продаж валюты вырос на около 320 млн долларов.

По данным регулятора, покупка валюты на прошлой неделе не производилась.

Как изменился курс доллара

Согласно открытым данным, официальный курс гривны на прошлой неделе опустился до нового минимума. Нацвалюта ослабла на 21 копейку, с 39,57 до 39,78 грн. В то же время, на наличном рынке курс гривны за неделю опустился существенно — на 43 копейки, до 40,05 грн.

По информации НБУ за соответствующий период, динамика отрицательного сальдо между покупкой валюты населением и ее продажей постепенно росла в соответствии с падением официального курса гривны — с 20,07 млн в начале недели до 38,13 млн под ее конец.

По итогам марта 2024 года чистый объем продаж Нацбанка вырос с 1,509 млрд до 1,788 млрд долларов в феврале. Однако, учитывая скачок внешних поступлений до рекордного уровня почти в 9 млрд долларов, международные резервы подскочили на 18%, или на 6,7 млрд, до рекордного уровня в 43,76 млрд долларов.

В прошлом году НБУ продал на межбанке 28,83 млрд долларов, а приобрел 219,8 млн долларов. Продажей валюты на межбанке регулятор поддерживает курс гривны в стране.

Как известно, Национальный банк в январе снизил прогноз международных резервов страны на конец этого года с 44,7 млрд до 40,4 млрд долларов и на конец 2025 года с 45 млрд до 42,1 млрд долларов.

На 22 апреля НБУ установил официальный курс американской валюты на уровне 39,78 грн (+0,18).

 

курс валют
Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, Международные резервы Украины в марте 2024 достигли нового исторического рекорда. Показатель вырос еще на 18%.

Также мы писали, что за два года полномасштабной войны государственный долг Украины вырос более чем наполовину. По состоянию на конец февраля 2024 года он составил 5490,1 млрд грн, или 143,7 млрд долларов. Основной прирост госдолга произошел за счет привлечения внешних официальных льготных кредитов.

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