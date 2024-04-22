Курс валют 22 квітня — у банках та обмінниках дорожчає долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських банках та обмінниках продовжує зростати 22 квітня 2024 року. Національний банк України (НБУ) теж встановив новий рекорд щодо офіційного долара.

Про це інформує пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 39,78 грн (+0,18);

євро — 42,38 грн (+0,11);

злотий — 9,78 грн (+0,02).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, долар та євро продовжують зростати у вартості. Долар купують за 39,59 грн (+0,10), продають — за 40,10 грн (+0,11). Євро коштує у купівлі — 42,31 грн (+0,17), у продажу — 43,07 грн (+0,21).

ПриватБанк підвищив курс долара у купівлі до 39,50 грн (+0,15), у продажу — до 40,10 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує за 39,55 грн (+0,15), продає — за 40,08 грн (+0,23). Ощадбанк долар купує за 39,65 грн (+0,20), продає — за 40,20 грн (+0,21).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках валюта дорожчає: долар купують за 40,00 грн (+0,15), продають — за 40,15 грн (+0,18). Євро коштує у купівлі 42,97 грн (+0,12), у продажу — 43,15 грн (+0,15).

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Нагадаємо, на думку експертів, до кінця квітня ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Очікується, що коливання курсу долара не перевищать 1,5-2,0%.

Також ми писали, що у МВФ прогнозують подорожчання долара на українському валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця року, надалі курс долара продовжить тенденцію повільного зростання.