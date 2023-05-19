Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow НБУ рассказал, когда ослабит валютные ограничения arrow

НБУ рассказал, когда ослабит валютные ограничения

19 мая 2023 11:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ рассказал, когда ослабит валютные ограничения
Глава Нацбанка Андрей Пышный. Фото: НБУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине уже более года действуют административные валютные ограничения для сохранения контролируемости рынка, защиты золотовалютных резервов, предотвращения непроизводительного оттока капитала и сокращения девальвационного давления. Однако сейчас Национальный банк Украины (НБУ) начал работать над их ослаблением.

О таких планах рассказал глава Центробанка Андрей Пышный, информирует пресс-служба НБУ.

Читайте также:

Когда НБУ начнет снимать валютные ограничения

По словам руководителя НБУ, осуществление мер по валютной либерализации станет все более актуальным уже в ближайшей перспективе. Регулятор работает над соответствующей дорожной картой.

"Она является одним из элементов стратегии валютно-курсовой политики, которая также будет содержать вопросы восстановления курсовой гибкости и возвращения к инфляционному таргетированию", — отметил он.

Глава Нацбанка пояснил, что подготовка такой стратегии является одним из структурных маяков новой программы финансирования в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), которую следует выполнить уже до конца июня текущего года.

Сначала начнут применять меры, направленные на минимизацию множественности курсов, ослабят ограничения с торговыми операциями, предпримут меры по содействию поступлению новых инвестиций. На следующих этапах либерализации будут приняты меры, связанные с вопросами торгового финансирования и валютных рисков банков, ослабления ограничений относительно капитальных операций.

Он отметил, что смягчение временных валютных ограничений будут проводить постепенно, без привязки к конкретным датам.

Пышный добавил, что сейчас остаются военные риски и ограниченные валютные ресурсы. Поэтому будут принимать решение о сокращении валютных ограничений, учитывая, насколько это целесообразно для экономики.

Напомним, Национальный банк с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Также мы писали, что НБУ в течение последней недели продал на межбанковском валютном рынке гораздо больше суммы долларов для усиления поддержки курса национальной валюты. Объем продаж валюты вырос вдвое против показателя месяцем раньше.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас