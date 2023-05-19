НБУ рассказал, когда ослабит валютные ограничения

Глава Нацбанка Андрей Пышный. Фото: НБУ

В Украине уже более года действуют административные валютные ограничения для сохранения контролируемости рынка, защиты золотовалютных резервов, предотвращения непроизводительного оттока капитала и сокращения девальвационного давления. Однако сейчас Национальный банк Украины (НБУ) начал работать над их ослаблением.

О таких планах рассказал глава Центробанка Андрей Пышный, информирует пресс-служба НБУ.

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По словам руководителя НБУ, осуществление мер по валютной либерализации станет все более актуальным уже в ближайшей перспективе. Регулятор работает над соответствующей дорожной картой.

"Она является одним из элементов стратегии валютно-курсовой политики, которая также будет содержать вопросы восстановления курсовой гибкости и возвращения к инфляционному таргетированию", — отметил он.

Глава Нацбанка пояснил, что подготовка такой стратегии является одним из структурных маяков новой программы финансирования в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), которую следует выполнить уже до конца июня текущего года.

Сначала начнут применять меры, направленные на минимизацию множественности курсов, ослабят ограничения с торговыми операциями, предпримут меры по содействию поступлению новых инвестиций. На следующих этапах либерализации будут приняты меры, связанные с вопросами торгового финансирования и валютных рисков банков, ослабления ограничений относительно капитальных операций.

Он отметил, что смягчение временных валютных ограничений будут проводить постепенно, без привязки к конкретным датам.

Пышный добавил, что сейчас остаются военные риски и ограниченные валютные ресурсы. Поэтому будут принимать решение о сокращении валютных ограничений, учитывая, насколько это целесообразно для экономики.

Напомним, Национальный банк с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Также мы писали, что НБУ в течение последней недели продал на межбанковском валютном рынке гораздо больше суммы долларов для усиления поддержки курса национальной валюты. Объем продаж валюты вырос вдвое против показателя месяцем раньше.