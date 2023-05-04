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НБУ розповів про обіг готівки в касах банків: які відбулися зміни

4 травня 2023 12:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ розповів про обіг готівки в касах банків — які відбулися зміни
Підрахунок грошей у касі банку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) розповів, якими були обсяги касових оборотів банків у першому кварталі 2023 року. Зокрема, у січні-березні змінився обсяг надходжень готівки до кас фінустанов.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Як змінився обіг готівки

За даними НБУ, у першому кварталі обсяг надходжень готівки до кас банків становив 601,2 млрд грн. Показник на 22,6% більший, аніж було аналогічного періоду минулого року.

Також підвищився обсяг видачі готівки із кас банків, до 565,2  млрд грн. Показник на 3,7% більший, ніж за перший квартал 2022 року.

Найбільш популярні касові операції з видачі готівки:

  • операції клієнтів з використанням платіжних карток — понад 84%;
  • підкріплення операторів поштового зв’язку — близько 4%;
  • придбання іноземної валюти у клієнтів — 4%.

Найбільші джерела надходжень готівки до кас банків:

  • операції клієнтів за допомогою платіжних карток — майже 32%;
  • торговельна виручка  — 31,6%;
  • виручка від різних послуг — 17,6%.

Нагадаємо, в Україні станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви за попередніми даними сягнули 35,9 млрд доларів. Це новий рекорд за останні 11 років.

Також ми писали, що в Україні можуть знизити високі ставки за мікрокредитами, які зараз становлять з 1,5 тис. відсотків річних. Відповідні зміни хочуть внести до закону "Про споживче кредитування".

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