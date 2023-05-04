НБУ рассказал об обороте наличных денег в кассах банков: какие произошли изменения
Национальный банк Украины (НБУ) рассказал, какие были объемы кассовых оборотов банков в первом квартале 2023 года. В частности, в январе-марте изменился объем поступлений наличных денег в кассы финучреждений.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Как изменился оборот наличных
По данным НБУ, в первом квартале объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 601,2 млрд грн. Показатель на 22,6% больше, чем было в аналогичным периоде прошлого года.
Также повысился объем выдачи наличных из касс банков, до 565,2 млрд грн. Показатель на 3,7% больше, чем за первый квартал 2022 года.
Самые популярные кассовые операции по выдаче наличных:
- операции клиентов с использованием платежных карт — более 84%;
- подкрепление операторов почтовой связи — около 4%;
- приобретение иностранной валюты у клиентов — 4%.
Наибольшие источники поступлений наличных денег в кассы банков:
- операции клиентов с помощью платежных карт — почти 32%;
- торговая выручка — 31,6%;
- выручка от разных услуг — 17,6%.
Напомним, в Украине по состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы по предварительным данным составили 35,9 млрд долларов. Это новый рекорд за последние 11 лет.
Также мы писали, что в Украине могут снизить высокие ставки по микрокредитам, которые сейчас составляют 1,5 тыс. процентов годовых. Соответствующие изменения хотят внести в закон "О потребительском кредитовании".