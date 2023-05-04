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НБУ рассказал об обороте наличных денег в кассах банков: какие произошли изменения

4 мая 2023 12:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ рассказал об обороте наличных денег в кассах банков — какие произошли изменения
Подсчет денег в кассе банка Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) рассказал, какие были объемы кассовых оборотов банков в первом квартале 2023 года. В частности, в январе-марте изменился объем поступлений наличных денег в кассы финучреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Как изменился оборот наличных

По данным НБУ, в первом квартале объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 601,2 млрд грн. Показатель на 22,6% больше, чем было в аналогичным периоде прошлого года.

Также повысился объем выдачи наличных из касс банков, до 565,2 млрд грн. Показатель на 3,7% больше, чем за первый квартал 2022 года.

Самые популярные кассовые операции по выдаче наличных:

  • операции клиентов с использованием платежных карт — более 84%;
  • подкрепление операторов почтовой связи — около 4%;
  • приобретение иностранной валюты у клиентов — 4%.

Наибольшие источники поступлений наличных денег в кассы банков:

  • операции клиентов с помощью платежных карт — почти 32%;
  • торговая выручка — 31,6%;
  • выручка от разных услуг — 17,6%.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы по предварительным данным составили 35,9 млрд долларов. Это новый рекорд за последние 11 лет.

Также мы писали, что в Украине могут снизить высокие ставки по микрокредитам, которые сейчас составляют 1,5 тыс. процентов годовых. Соответствующие изменения хотят внести в закон "О потребительском кредитовании".

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