Курс валют на 22 березня — долар різко змінився у ціні

НБУ та банки оновили курс долара — ситуація на ринку різко змінилась
Курс долара у банках та обмінниках впав у вартості. На п'ятницю, 22 березня, Національний банк України (НБУ) теж суттєво знизив офіційний курс.
Про це свідчать дані регулятора та профільних порталів.
Курс долара, євро та злотого
Як повідомляє НБУ, офіційні курси іноземних валют затверджено на рівні:
- долар — 38,92 грн (-0,22);
- євро — 42,46 грн (+0,03);
- злотий — 9,87 грн (+0,06).
Курс валют у банках
Як пише сайт Kurs, долар різко знизився на готівковому ринку. У купівлі коштує 38,77 грн (-0,16), у продажу — 39,26 грн (-0,18). Водночас євро незначно дешевше купують за 42,23 грн (-0,03), продають за 42,94 грн (-0,03).
ПриватБанк теж купує дешевше валюту — за 38,60 грн (-0,10), продає — за 39,20 грн (-0,10). Райффайзен Банк купує за 38,75 грн (-0,10), продає — за 39,09 грн (-0,13). Ощадбанк долар купує за 39,05 грн (+0,05), продає — за 39,45 грн (-0,10).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Як пише Minfin, в обмінних пунктах долар купують за 38,95 грн (-0,07), продають — за 39,10 грн (-0,06). Євро коштує у купівлі 42,60 грн (+0,25), у продажу — 42,85 грн (+0,30).
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Нагадаємо, у Національному банку оновили правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Згідно з рішенням, доступ до таємниці надалі буде обмеженим.
Раніше повідомлялося, що в НБУ не вбачають приводу для занепокоєння через ситуацію на валютному ринку. Курс, який останнім часом активно зростає, визначається динамікою попиту і пропозиції.
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