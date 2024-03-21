Курс валют на 22 березня — долар різко змінився у ціні

Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-Україна

Курс долара у банках та обмінниках впав у вартості. На п'ятницю, 22 березня, Національний банк України (НБУ) теж суттєво знизив офіційний курс.

Про це свідчать дані регулятора та профільних порталів.

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Як повідомляє НБУ, офіційні курси іноземних валют затверджено на рівні:

долар — 38,92 грн (-0,22);

євро — 42,46 грн (+0,03);

злотий — 9,87 грн (+0,06).

Курс валют у банках

Як пише сайт Kurs, долар різко знизився на готівковому ринку. У купівлі коштує 38,77 грн (-0,16), у продажу — 39,26 грн (-0,18). Водночас євро незначно дешевше купують за 42,23 грн (-0,03), продають за 42,94 грн (-0,03).

ПриватБанк теж купує дешевше валюту — за 38,60 грн (-0,10), продає — за 39,20 грн (-0,10). Райффайзен Банк купує за 38,75 грн (-0,10), продає — за 39,09 грн (-0,13). Ощадбанк долар купує за 39,05 грн (+0,05), продає — за 39,45 грн (-0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише Minfin, в обмінних пунктах долар купують за 38,95 грн (-0,07), продають — за 39,10 грн (-0,06). Євро коштує у купівлі 42,60 грн (+0,25), у продажу — 42,85 грн (+0,30).

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Нагадаємо, у Національному банку оновили правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Згідно з рішенням, доступ до таємниці надалі буде обмеженим.

Раніше повідомлялося, що в НБУ не вбачають приводу для занепокоєння через ситуацію на валютному ринку. Курс, який останнім часом активно зростає, визначається динамікою попиту і пропозиції.