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НБУ и банки обновили курс доллара — ситуация на рынке резко изменилась

21 марта 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 22 марта — доллар резко изменился в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК-Украина
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменниках снизился в стоимости. На пятницу, 22 марта, Национальный банк Украины (НБУ) тоже существенно снизил официальный курс.

Об этом свидетельствуют данные регулятора и профильных порталов.

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Как сообщает НБУ, официальные курсы иностранных валют утверждены на уровне:

  • доллар — 38,92 грн (-0,22);
  • евро — 42,46 грн (+0,03);
  • злотый — 9,87 грн (+0,06).

Курс валют в банках

Как пишет сайт Kurs, доллар резко снизился на наличном рынке. В покупке стоит 38,77 грн (-0,16), в продаже — 39,26 грн (-0,18). В то же время, евро незначительно дешевле покупают за 42,23 грн (-0,03), продают за 42,94 грн (-0,03).

ПриватБанк тоже покупает дешевле валюту — за 38,60 грн (-0,10), продает — за 39,20 грн (-0,10). Райффайзен Банк покупает за 38,75 грн (-0,10), продает — за 39,09 грн (-0,13). Ощадбанк доллар стоит в покупке — 39,05 грн (+0,05), в продаже — 39,45 грн (-0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет Minfin, в обменных пунктах доллар покупают за 38,95 грн (-0,07), продают — за 39,10 грн (-0,06). Евро стоит в покупке 42,60 грн (+0,25), в продаже — 42,85 грн (+0,30).

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Напомним, в Национальном банке обновили правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Согласно решению, доступ к тайне будет ограничен.

Ранее сообщалось, что в НБУ не видят повода для беспокойства из-за ситуации на валютном рынке. Курс, в последнее время активно растущий, определяется динамикой спроса и предложения.

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