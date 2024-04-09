Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow НБУ та українські банки різко переписали курс долара arrow

НБУ та українські банки різко переписали курс долара

9 квітня 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 10 квітня — НБУ та банки різко змінили ціни
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у низці українських банків знову пішов угору. Національний банк України (НБУ) також підвищив вартість офіційного долара на 10 квітня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

НБУ затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 38,99 грн (+0,01);
  • євро — 42,35 грн (+0,15);
  • злотий — 9,95 грн (+0,09).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на українському готівковому ринку долар та євро подорожчали. Тепер американська валюта коштує у купівлі 38,87 грн (+0,07), а під час продажу — 39,36 грн (+0,04). Євровалюта у купівлі коштує 42,17 грн (+0,11), у продажу — 42,86 грн (+0,07).

Держфінустанова "ПриватБанк" теж в тренді на підвищення курсу долара. У купівлі коштує 38,75 грн (+0,05), у продажу — 39,35 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 38,80 грн (+0,15), продає — за 39,23 грн (+0,10). В Ощадбанку американська валюта незмінна. Коштує у купівлі 39,00 грн (0,00), у продажу — 39,50 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

курс валют
Caption

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар теж підвищився у ціні: купують за 39,25 грн (+0,01), продають — за 39,35 грн (+0,02). Євровалюта у купівлі коштує 42,76 грн (+0,06), у продажу — 42,93 грн (+0,08).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, українці зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізосіб 1,208 трлн гривень заощаджень. Відомо, яким фінустановам довіряють найбільше громадян.

Також ми писали, що НБУ продовжив співпрацю з Міністерством фінансів США з метою захисту банківського та фінансового сектору від кіберзагроз. Йдеться про підписання меморандуму про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки.

НБУ
курс валют
курс гривні
курс долара
долар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону