Курс валют на 10 квітня — НБУ та банки різко змінили ціни

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у низці українських банків знову пішов угору. Національний банк України (НБУ) також підвищив вартість офіційного долара на 10 квітня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

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НБУ затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 38,99 грн (+0,01);

євро — 42,35 грн (+0,15);

злотий — 9,95 грн (+0,09).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на українському готівковому ринку долар та євро подорожчали. Тепер американська валюта коштує у купівлі 38,87 грн (+0,07), а під час продажу — 39,36 грн (+0,04). Євровалюта у купівлі коштує 42,17 грн (+0,11), у продажу — 42,86 грн (+0,07).

Держфінустанова "ПриватБанк" теж в тренді на підвищення курсу долара. У купівлі коштує 38,75 грн (+0,05), у продажу — 39,35 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 38,80 грн (+0,15), продає — за 39,23 грн (+0,10). В Ощадбанку американська валюта незмінна. Коштує у купівлі 39,00 грн (0,00), у продажу — 39,50 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

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Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар теж підвищився у ціні: купують за 39,25 грн (+0,01), продають — за 39,35 грн (+0,02). Євровалюта у купівлі коштує 42,76 грн (+0,06), у продажу — 42,93 грн (+0,08).

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Нагадаємо, українці зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізосіб 1,208 трлн гривень заощаджень. Відомо, яким фінустановам довіряють найбільше громадян.

Також ми писали, що НБУ продовжив співпрацю з Міністерством фінансів США з метою захисту банківського та фінансового сектору від кіберзагроз. Йдеться про підписання меморандуму про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки.