Курс валют на 10 квітня — НБУ та банки різко змінили ціни

НБУ та українські банки різко переписали курс долара
Курс долара у низці українських банків знову пішов угору. Національний банк України (НБУ) також підвищив вартість офіційного долара на 10 квітня 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.
Курс долара, євро та злотого
НБУ затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 38,99 грн (+0,01);
- євро — 42,35 грн (+0,15);
- злотий — 9,95 грн (+0,09).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на українському готівковому ринку долар та євро подорожчали. Тепер американська валюта коштує у купівлі 38,87 грн (+0,07), а під час продажу — 39,36 грн (+0,04). Євровалюта у купівлі коштує 42,17 грн (+0,11), у продажу — 42,86 грн (+0,07).
Держфінустанова "ПриватБанк" теж в тренді на підвищення курсу долара. У купівлі коштує 38,75 грн (+0,05), у продажу — 39,35 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 38,80 грн (+0,15), продає — за 39,23 грн (+0,10). В Ощадбанку американська валюта незмінна. Коштує у купівлі 39,00 грн (0,00), у продажу — 39,50 грн (0,00).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, в обмінниках долар теж підвищився у ціні: купують за 39,25 грн (+0,01), продають — за 39,35 грн (+0,02). Євровалюта у купівлі коштує 42,76 грн (+0,06), у продажу — 42,93 грн (+0,08).
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Нагадаємо, українці зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізосіб 1,208 трлн гривень заощаджень. Відомо, яким фінустановам довіряють найбільше громадян.
Також ми писали, що НБУ продовжив співпрацю з Міністерством фінансів США з метою захисту банківського та фінансового сектору від кіберзагроз. Йдеться про підписання меморандуму про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки.
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