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НБУ и украинские банки резко переписали курс доллара

9 апреля 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 10 апреля — НБУ и банки резко изменили цены
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в ряде украинских банков снова пошел вверх. Национальный банк Украины (НБУ) также повысил стоимость официального доллара на 10 апреля 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Курс доллара, евро и злотого

НБУ утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 38,99 грн (+0,01);
  • евро — 42,35 грн (+0,15);
  • злотый — 9,95 грн (+0,09).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на украинском наличном рынке доллар и евро подорожали. Теперь американская валюта стоит в покупке 38,87 грн (+0,07), а при продаже — 39,36 грн (+0,04). Евровалюта в покупке стоит 42,17 грн (+0,11), в продаже — 42,86 грн (+0,07).

Госфинучреждение "ПриватБанк" тоже в тренде на повышение курса доллара. В покупке стоит 38,75 грн (+0,05), в продаже — 39,35 грн (+0,05). Райффайзен Банк покупает за 38,80 грн (+0,15), продает — за 39,23 грн (+0,10). В Ощадбанке американская валюта неизменна. Стоит в покупке 39,00 грн (0,00), в продаже — 39,50 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

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Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар тоже повысился в цене: покупают за 39,25 грн (+0,01), продают — за 39,35 грн (+0,02). Евровалюта в покупке стоит 42,76 грн (+0,06), в продаже — 42,93 грн (+0,08).

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Напомним, украинцы хранят в банках Фонда гарантирования вкладов физлиц 1,208 трлн гривен сбережений. Известно, каким финучреждениям доверяют больше всего граждан.

Также мы писали, что НБУ продолжил сотрудничество с Министерством финансов США в целях защиты банковского и финансового сектора от киберугроз. Речь идет о подписании меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

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