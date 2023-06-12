НБУ решил снизить поддержку нацвалюты

Украинские деньги в руках. Фото: google.com

В Национальном банке Украины (НБУ) решили уменьшить поддержку гривны, сократив продажу валюты на межбанковском рынке на прошлой неделе. Объемы продаж уменьшились на 39% по сравнению с предыдущей неделей.

Такую информацию приводит пресс-служба НБУ.

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Согласно данным пресс-службы, Центробанк на межбанке в общей сложности продал 292,69 млн долларов, а приобрел 15,05 млн. Таким образом, продал 277,64 млн долларов "чистыми". Евро НБУ в последнее время не покупает и не продает.

За 2023 год Нацбанк приобрел на межбанковском рынке 146 млн долларов, а продал около 11 млрд долларов.

В прошлом году НБУ выкупил на межбанке 3,26 млрд долларов и 110,9 млн евро, а продал 26,38 млрд долларов и 1,78 млрд евро. Тогда регулятор начал продавать почти по 1 млрд долларов из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После того, как в июле курс доллара был повышен на 25%, до 36,6 грн, ситуация стабилизировалась, а еженедельная продажа валюты упала до 500 млн долларов.

Для сравнения — в 2021 году Нацбанк купил на межбанке 3,6 млрд долларов, а продал всего 1,275 млрд долларов.

Нацбанк продает валюту из резервов, в частности для балансировки рынка экспортеров и импортеров с целью удержания фиксированного курса. С начала года регулятор отказался от "печати гривны".

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Напомним, украинский валютный рынок в ожидании июньских решений Национального банка. От них будет зависеть дальнейшая курсовая ситуация в стране.

Также мы писали, что в Национальном банке рассказали о продолжении повышения ставок по срочным депозитам. Это несмотря на обновленный прогноз о снижении учетной ставки в четвертом квартале года.