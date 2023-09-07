НБУ визнав Укрбудінвестбанк неплатоспроможним

Відділення Укрбудінвестбанку. Фото: Укрбудінвестбанк

Національний банк України ухвалив рішення про визнання неплатоспроможним АТ Укрбудінвестбанк. Відповідне рішення №310 його правління ухвалило 7 вересня.

Про це повідомляє Financial Bank.

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Зазначається, що правління Національного банку України 7 вересня ухвалило рішення про віднесення АТ "Український будівельно-інвестиційний банк" до категорії неплатоспроможних.

"Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 вересня 2023 року, отже, віднесення АТ "Укрбудінвестбанк" до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України", — наголосили в НБУ.

У пресслужбі нагадали, що рішення віднести АТ "Укрбудінвестбанк" до категорії проблемних було ухвалене правлінням НБУ 4 серпня 2023 року. Підставою для такого рішення стало невиконання банком без обґрунтованих причин рішення НБУ про обмеження здійснення окремих видів операцій.

За повідомленням НБУ, з дня віднесення Укрбудінвестбанку до категорії проблемних фінансовий стан фінустанови суттєво погіршився, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів, аби запобігти неплатоспроможності.

Що очікує на вкладників банку

Кожен вкладник АТ "Укрбудінвестбанк" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених законом, зауважили в Нацбанку.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам цього банку на 1 вересня 2023 року становить 606 млн грн.

Відповідно до інформації АТ "Укрбудінвестбанк", станом на 1 січня 2023 року ключовим власником банку з часткою 74,93% акцій є громадянка України Світлана Дем'яненко.

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